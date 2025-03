Wout Weghorst heeft een 'klein wonder' nodig om op tijd fit te zijn voor PSV - Ajax

Er is een klein wonder nodig om Wout Weghorst op tijd fit te krijgen voor de topper tegen PSV van zondag, aldus clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De aanvaller van Ajax, die onlangs een gebroken teen opliep, is in een race tegen de klok beland die kan worden omschreven als 'uitdagend'.

Weghorst hoopte terug te keren in de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. Later werd de hoop gevestigd op een comeback in de topper tegen AZ. Beide wedstrijden kwamen te vroeg voor de spits, waardoor de rentree over de interlandperiode werd getild.

Het is dus nog onzeker of Weghorst een rol van betekenis kan spelen in de uitwedstrijd tegen PSV van zondag. De verwachting is dat trainer Francesco Farioli vrijdag op de persconferentie meer duidelijkheid zal verschaffen over de inzetbaarheid van de boomlange aanvaller.

Weghorst scoorde op 9 februari op bezoek bij Fortuna Sittard, maar liep tevens een gebroken teen op. Sindsdien is de aanvaller bezig met zijn revalidatie en is concurrent Brian Brobbey de aanvalsleider waarop Farioli vertrouwt.

Mocht Weghorst de race tegen de klok wat betreft de topper tegen PSV verliezen, dan hoopt hij in de resterende zeven duels in de Eredivisie een rol van betekenis te kunnen spelen. Ajax reist met een voorsprong van zes punten af naar Eindhoven.

Ajax won eerder dit seizoen in een vermakelijke wedstrijd met 3-2 van PSV. Weghorst werd destijds als invaller gebruikt door Farioli en wist tijdens zijn invalbeurt niet het net te vinden.

Weghorst kwam voor zijn blessure tot 26 duels voor Ajax in alle competities. In die reeks scoorde de 32-jarige aanvaller acht keer en fungeerde hij tweemaal als aangever.