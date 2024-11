Wout Weghorst geeft Erik ten Hag de schuld van doelpuntendroogte bij Manchester United

Wout Weghorst zag een droom uitkomen toen hij in januari 2023 voor de rest van het seizoen gehuurd werd door Manchester United. De spits kwam in totaal tot 31 optredens voor the Red Devils, maar wist in de Premier League geen doelpunt te noteren. Weghorst wijt dat aan de tactiek van toenmalig manager Erik ten Hag.

Weghorst werd aan het begin van het seizoen 2022/23 door Burnley verhuurd aan Besiktas, waar hij zich naar eigen zeggen meer dan thuis voelde. “Het ging heel goed bij Besiktas en ik genoot er enorm van,” vertelt de aanvaller in gesprek met Manchester Evening News. “Op een avond belde mijn zaakwaarnemer Simon Cziommer me. Simon zei: ‘Er zijn twee clubs geïnteresseerd in je.' Eerst vertelde hij me een verhaal over Brentford - en toen riep hij plotseling: ‘Wout, United wil je!’ Ik liet de telefoon vallen en barstte in tranen uit."

“Mijn relatie met de technisch directeur van Besiktas was erg goed en ik legde hem uit dat het mijn jongensdroom was om voor Manchester United te spelen. Hij zei dat hij het begreep, maar Besiktas kwam steeds met meer en meer tegenbiedingen. Ik zal geen bedragen noemen, maar geloof me als ik zeg dat ik veel heb verloren om de transfer mogelijk te maken.”

Zodoende verliet Weghorst Istanbul voor Manchester, waar hij onder Ten Hag vrijwel direct een basisplaats kreeg toebedeeld. Weghorst kijkt met een bitterzoet gevoel terug op zijn periode op Old Trafford. “Er was nul aanpassingstijd. De druk was bizar en de fysieke belasting groter dan ik ooit had meegemaakt. Pas in de laatste maanden voelde ik me er echt comfortabel in. Toen werd ik mezelf en durfde ik de verlegenheid van me af te schudden. In de periode daarvoor was ik misschien te bescheiden."

Weghorst speelde 31 keer voor Manchester United. Zeventien in de Premier League, vijf in de FA Cup, drie in de EFL Cup en zes in de Europa League. De spits uit Borne kwam uiteindelijk tot twee treffers. Eén maakte hij in de EFL Cup tegen Nottingham Forest, de ander in de Europa League tegen Real Betis.

In de Premier League bleef de teller op nul staan en dat knaagt bij hem. "Het waren voor ons hele succesvolle maanden, waarin we nauwelijks verloren. Ik was ook heel belangrijk voor het team als aanspeelpunt en als link tussen het middenveld en de aanval. Alleen mijn doelpunten bleven achter."

"Dat knaagde aan me en was de reden dat ik mijn basisplaats verloor. De Premier League is veruit de zwaarste competitie ter wereld, met de beste verdedigers. Maar we waren zelden de dominante partij die kansen creëerde. En de manier waarop we speelden was ook anders dan ik gewend was."

“In Duitsland en Turkije speelden de teams altijd in mijn dienst. Ik was het eindstation, terwijl ik bij United vooral moest zorgen dat anderen konden excelleren", wijst Weghorst naar de specifieke tactiek van de inmiddels ontslagen Ten Hag. "Ik denk dat ik dat heel goed heb gedaan. Maar hoe je het ook bekijkt, ik had veel vaker willen scoren.”

Weghorst won aan het einde van het seizoen de EFL Cup en keerde daarna terug naar Burnley, dat hem in het seizoen 2023/24 verhuurde aan TSG Hoffenheim. Afgelopen zomer verliet Weghorst Burnley definitief, voor Ajax. Daar staat hij tot medio 2026 onder contract.