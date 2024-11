Wonderschone omhaal van Gimenez levert Feyenoord slechts een punt op tegen Fortuna Sittard

Feyenoord is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen van Fortuna Sittard. De Rotterdammers kwamen in de eerste helft op achterstand na een enorme mispeer van Igor Paixão. Invaller Santiago Gimenez redde in de slotfase met een fantastische omhaal een punt voor Feyenoord: 1-1. Het is voor Fortuna de derde keer op rij dat er niet verloren wordt in De Kuip. De Rotterdammers dreigen door het puntenverlies in de top van de ranglijst verder achterop te raken bij de koplopers PSV, FC Utrecht en Ajax. Fortuna staat knap negende.

Priske besloot doelman Justin Bijlow op de bank te houden en Timon Wellenreuther het vertrouwen te geven. Jordan Lotomba keerde terug aan de rechterkant van de defensie bij Feyenoord en ook Ramiz Zerrouki en Zépiqueno Redmond startten. Julián Carranza liep een kuitblessure op tegen Manchester City (3-3) en ontbrak.

Het gevaar moest bij Feyenoord in de eerste helft komen van Anis Hadj Moussa. De rechtsbuiten dook in de 22ste minuut achter de defensie van Fortuna Sittard en had breed kunnen leggen op Redmond, maar probeerde het in plaats daarvan zelf met een mislukte poging voorlangs.

Even later kwam Hadj Moussa met een sleepbeweging fraai om zijn tegenstander heen. Het schot van de Frans-Algerijnse aanvaller was op weg naar de korte kruising, maar doelman Mattijs Branderhorst tikte de bal via de onderkant van de lat uit zijn doel. Aan het eind van de eerste helft werd Hadj Moussa via een voorzet van Igor Paixão. De rechteraanvaller probeerde het met een volley, die op de paal uiteenspatte.

Tussen die kansen van Hadj Moussa door sloeg Fortuna Sittard in de 33ste minuut toe. Bij een gevaarlijke counter kon Feyenoord-verdediger Gernot Trauner de doelpoging van Makan Aïko nog net blokken. De daaropvolgende hoekschop werd laag en matig genomen, maar promoveerde tot een enorme kans toen Paixão bij de eerste paal over de bal maaide. Shawn Adewoye wist de bal van dichtbij in het doel van Feyenoord te frommelen: 0-1.

In de tweede helft zocht Feyenoord nog nadrukkelijker de aanval. Redmond kreeg in de 53ste minuut een kopkans, die knap gepareerd werd door Branderhorst. Priske bracht vervolgens Calvin Stengs en Gimenez binnen de lijnen, waarmee het offensief van Feyenoord duidelijk aan kracht won.

Na ruim een uur spelen kwam Trauner dicht bij een doelpunt. De verdediger schoot de bal op de paal na een slim genomen ingestudeerde vrije trap van Feyenoord. In de 81ste minuut was het op schitterende wijze raak voor de Rotterdammers. Paixão leverde een voorzet op Gimenez, die met een spectaculaire omhaal schitterend raak schoot: 1-1.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd stormde Chris-Kévin Nadje op het doel van Fortuna Sittard af, maar de Feyenoord-invaller stuitte op de snel uitgekomen Branderhorst.