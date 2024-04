Wondergoal in minuut 90+3 bij Rangers - Celtic lijkt beslissing in titelstrijd

De Schotse topper tussen Rangers en Celtic is zondagmiddag uitgelopen op een absoluut spektakelstuk. Celtic moest op bezoek op Ibrox winnen om Rangers op de ranglijst in verliespunten voorbij te gaan en kwam in minuut 88 ook op een 2-3 voorsprong. Een weergaloze goal van Rangers-invaller Rabbi Matondo in minuut 90+3 leverde echter een 3-3 eindstand op. Nummer twee Rangers heeft een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Celtic, maar slechts één punt minder. Rangers is dan ook topfavoriet voor de landstitel in Schotland, waar het nog twee competitieduels te spelen heeft.

Al na twintig seconden blunderde James Tavernier. De rechtsback van Rangers dacht een diepe pass simpel op te ruimen, maar treuzelde en schoot in het blok van Daizen Maeda, die met het nodige geluk scoorde: 0-1.

In de 34ste minuut verdubbelde Celtic zijn voorsprong. Connor Goldson werd bestraft voor een handsbal, waarna Matt O’Riley de daaropvolgende penalty binnenschoot: 0-2.

Tien minuten na rust kreeg ook Rangers een penalty, toen ex-PSV'er Fábio Silva over het been ging bij Alistair Johnston. Tavernier maakte zijn grote fout uit de eerste helft enigszins goed door van elf meter raak te schieten: 1-2.

Twee minuten dacht Cyriel Dessers de gelijkmaker voor Rangers te maken, maar de VAR stak daar een stokje voor vanwege een overtreding van Tom Lawrence in de aanloop. De thuisfans moesten tot minuut 86 wachten voordat de gelijkmaker alsnog viel.

Celtic-middenvelder Callum McGregor gaf de bal weg en die kwam uiteindelijk terecht bij Abdallah Sima, die Ibrox in vervoering bracht met een rake knal: 2-2.

Het zou een krankzinnige slotfase worden in de Old Firm, want in de 88ste minuut nam Celtic de leiding in de wedstrijd weer over. Adam Idah wist een pass van Paulo Bernardo knap te controleren en schoot die centraal voor het doel achter doelman Jack Butland: 2-3. Daarmee was de buit voor Celtic nog niet binnen, want er kwamen liefst acht minuten blessuretijd bij.

Via een weergaloze goal in minuut 90+3 haalde Rangers het felbegeerde punt binnen. Matondo schoot de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied fantastisch in de verre kruising: 3-3.

GOOOAAL! 3-3 RANGERS! ?? Wat een geweldige ?????? ???????? zeg: Rabbi Matondo knalt in blessuretijd de gelijkmaker binnen en Ibrox ontploft! ?????#ZiggoSport #cicnhPrem #RANCEL pic.twitter.com/lgTl6rvw7b — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 7, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties