Wolfsburg stuurt Kovac de laan uit en heeft tweetal opvolgers in het vizier

VfL Wolfsburg won dit kalenderjaar nog geen wedstrijd in de Bundesliga en dat heeft trainer Niko Kovac nu zijn baan gekost. Die Wölfe bezetten een teleurstellende veertiende plek en staan zes punten boven de degradatiestreep. Na elf zegeloze duels op rij heeft het bestuur nu ingegrepen.

Kovac werd voor aanvang van het seizoen 2022/23 aangesteld als nieuwe trainer van Wolfsburg. In zijn eerste jaar presteerde hij naar behoren en liep hij Europees voetbal op een puntje mis.

Maar dit jaar ziet het er minder rooskleurig uit voor Wolfsburg. Het verlies van zaterdag, tegen Augsburg, was de druppel voor de clubleiding. Kevin Wimmer zette de thuisploeg nog wel op voorsprong, maar nadat diezelfde Wimmer een rode kaart ontving, stortte het compleet in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Augsburg zou de wedstrijd uiteindelijk met een 1-3 overwinning besluiten. Na de wedstrijd deelde algemeen directeur Marcel Schäfer in een persoonlijk gesprek met Kovac hem de boodschap mee dat zijn tijd bij Wolfsburg erop zit.

"We betreuren het dat deze ontwikkeling plaatsvindt, maar we denken dat het nodig is om het team een nieuwe impuls te geven en zo rust te scheppen", laat Schäfer zich citeren op de clubsite. "We willen Niko bedanken en wensen hem al het succes in het vervolg van zijn carrière en leven."

Ondertussen is Wolfsburg druk bezig een vervanger te identificeren. Volgens Florian Plettenberg is een tweetal namen het meest prominent in beeld om Kovac op te volgen. De eerste naam is die van Ralph Hasenhüttl.

Hasenhüttl was jarenlang manager van Southampton maar is inmiddels al enige tijd clubloos. De Oostenrijker zou wel oren hebben naar de job in Wolfsburg. Een andere kandidaat is Bo Svensson, die in november werd ontslagen bij 1. FSV Mainz.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties