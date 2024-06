Woedende Victor Osimhen meldt zich live op Instagram en haalt uit naar bondscoach Nigeria

Victor Osimhen heeft het aan de stok met Finidi George, bondscoach van de Nigeriaanse nationale ploeg. De spits was te zien op een livevideo op zijn Instagram-pagina en uitte daar zijn woede richting de bondscoach, die zijn twijfels had bij de toewijding van Osimhen aan de nationale ploeg.

Nigeria speelde afgelopen week twee WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Zuid-Afrika (1-1) en Benin (2-1 verlies). Tijdens die interlands ontbrak Osimhen, die zich niet beschikbaar had gesteld wegens een blessure.

Nigeria gaat door een ontzettend zware periode en staat zeer teleurstellend vijfde in de WK-kwalificatiegroep. Uit de eerste vier wedstrijden werden slechts drie punten behaald.

George zei tijdens een persconferentie de professionaliteit en de toewijding aan het nationale team van Osimhen te betwijfelen. De bondscoach was van mening dat Osimhen zich, ondanks de blessure, toch beschikbaar had moeten stellen voor de interlands.

Dat leidde vermoedelijk tot de hevige woedeuitbarsting van Osimhen tijdens een livevideo op Instagram. Daarin was Osimhen al schreeuwend te zien en richtte hij zich tot de bondscoach.

“Ik zal jouw naam niet uit mijn mond laten komen, maar ik zal foto's op mijn verhaal plaatsen. Ik heb screenshots van onze gesprekken!”, zijn enkele van de woorden die kunnen worden begrepen uit de uitbarsting van Osimhen.

Uiteindelijk werd de livevideo op Instagram onderbroken door wat een persoon van zijn management zou kunnen zijn, die op de een of andere manier probeerde zijn woede te kalmeren.

Drama within Nigerian football continues. Victor Osimhen just did a live a few mins ago very angry. Responding to allegations made by Finidi George that he can’t beg Osimhen to come play for Super Eagles during WC qualifiers. Osimhen was injured???? pic.twitter.com/lft6Tk4XZm