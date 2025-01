Woedende Mourinho gaat tekeer tegen journalist: ‘Waar ben jij bang voor?’

José Mourinho barstte na afloop van de wedstrijd tegen Hatayspor (2-1 winst) in woede uit tegen een journalist, zo meldt de Turkse tak van GOAL. De trainer van Fenerbahçe was opvallend fel in zijn analyse en sprak van een giftige competitie.

De nummer twee in de Süper Lig won zondag op eigen veld met 2-1 van nummer achttien Hatayspor in de eerste wedstrijd van 2025. De achterstand op koploper Galatasaray, dat zaterdag met 2-1 won van Göztepe, bedraagt wederom acht punten, na zeventien speelronden.

Mourinho gaf op de persconferentie zijn mening over de wedstrijd. “Wij hebben goed gespeeld en wij domineerden de wedstrijd. We hebben duidelijke kansen gecreëerd, maar hun doelman was geweldig.”

The Special One vervolgt: “Het is vreemd dat deze wedstrijd in 2-1 eindigde. Deze wedstrijd had 6, 7 of 8-1 kunnen zijn. Ik ben blij met de wedstrijd, maar niet vanwege de kansen die we hebben gemist.”

De Portugees laat zich vervolgens uit over de Süper Lig. “We hebben negen dagen lang hard gewerkt en mijn spelers hebben alles gegeven. Dit resulteerde in een overtuigende overwinning. Als de tegenstander een ander shirt had gedragen, hadden ze deze wedstrijd waarschijnlijk met acht man moeten eindigen. We weten hoe 'toxisch' deze competitie is”, haalt Mourinho uit.

“Ze weten precies hoe ze tegen ons moeten spelen en hoe anders tegen andere teams. Zowel in de wedstrijd tegen Eyüpspor als vandaag hadden er bij elkaar zeker vijf rode kaarten moeten vallen. Dat is de realiteit. Onze spelers en de tegenstanders zijn zich hiervan bewust. Wij blijven ons focussen op onze eigen weg”, benadrukt Mourinho.

Aan het eind van de persconferentie richtte Mourinho zich plots woedend tot een journalist. “Waarom verberg je de waarheid? Waarom zijn mensen hier bang? Waar ben jij bang voor? Ik weet dat je journalist bent—ik zou dat ook kunnen zijn, oké. Maar waarom ben je bang? Is het puntenverschil echt alleen te wijten aan het voetbal dat gespeeld wordt? Spreek de waarheid! Stel mij die vraag niet!”, brieste de Portugees.