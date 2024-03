Wirtz zet Duitsland na 7 (!) seconden op voorsprong tegen Frankrijk met beauty

Een droomstart voor Duitsland in het oefenduel met Frankrijk zaterdag: al na zeven seconden zette Florian Wirtz de Duitsers op voorsprong. Dat deed de middenvelder van Bayer Leverkusen bovendien op prachtige wijze, met een knal van ruim twintig meter.

Frankrijk en Duitsland nemen het in de voorbereiding op het EK van komende zomer zaterdagavond tegen elkaar op in Lyon. Wirtz zette de Duitsers dus razendsnel al op een 0-1 voorsprong met een prachtige afstandsknal die via de onderkant van de lat het doel in vloog.

De assist kwam overigens op naam van Toni Kroos, die daarmee dus meteen weer bij een doelpunt betrokken was in zijn eerste interland sinds 29 juni 2021, in de achtste finale van het EK.

WAT EEN GOAL NA 7 SECONDEN ?? Florian Wirtz schiet heerlijk binnen voor Duitsland direct vanuit de aftrap ????#ZiggoSport #FRADUI pic.twitter.com/nP4Tv1hbOL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 23, 2024

Overigens is de goal van Wirtz niet de snelste ooit in een interland. Die werd eerder op de avond toevallig wel gemaakt, door Christoph Baumgartner. De Oostenrijker scoorde in de interland tegen Slowakije (0-2 zege) al na zes seconden. Het vorige record stond op naam van Lukas Podolski, na zeven seconden in een interland tussen Duitsland en Ecuador in 2013.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties