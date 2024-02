Winnend ADO Den Haag ziet vrijwel alle concurrenten punten morsen

ADO Den Haag heeft vrijdagavond optimaal geprofiteerd van puntenverlies van de concurrentie. De Hagenezen wonnen zelf met 1-3 van TOP OSS en zagen koploper Willem II, FC Groningen en De Graafschap allemaal punten morsen. ADO staat door de zege nog slechts vijf punten achter de Tilburgers. Roda JC, dat derde staat, komt maandag nog in actie tegen Jong AZ.

TOP Oss - ADO Den Haag 1-3

ADO kende een voortvarende start in Oss, want binnen veertien minuten was de voorsprong een feit. Kürsad Sürmeli was de gevierde man door een vrije trap vanaf een meter of achttien tegen de touwen te koppen: 0-1. Sürmeli stond ook aan de basis van de 0-2. Met een mooie steekpass werd Henk Veerman vrijgespeeld, waarna de spits koelbloedig doel trof.

ADO drukte nog voor rust door. Dary van Mieghem gaf de bal op een presenteerdblaadje aan Jort van der Sande, die de hoek voor het uitkiezen had: 0-3. TOP Oss besloot direct daarna een vroege dubbele wissel door te voeren. Het sorteerde effect, want Konstantinos Doumtsios was vlak voor rust verantwoordelijk voor de 1-3.

VVV-Venlo - Jong PSV 3-2

De thuisploeg wist de score al binnen tien minuten te openen na goed voorbereidend werk van Martijn Berden. De aanvaller gaf voor op Thijme Verheijen, die simpel binnen kon tikken: 1-0. De belofenploeg kwam vervolgens met een half uur op de klok langszij dankzij een rake kopbal van Jevon Simons. VVV was direct dicht bij een nieuwe voorsprong, echter raakte Simon Janssen met een schot van buiten de zestien de paal.

Verheijen was direct na rust wel verantwoordelijk voor de 2-1. Hij sneed naar binnen vanaf de linkerflank en vond hierna de verre hoek. Richard Sedlácek benadeelde halverwege het tweede bedrijf zijn ploeg door balverlies te lijden in eigen zestien, waarna hij een overtreding begin. De bal ging op de stip en Mylian Giménez schoot uit de rebound raak: 2-2. In ondertal boekte VVV toch nog een zege. Pepijn Doesburg werd matchwinner door een voorzet van Levi Smans in blessuretijd vogelvrij binnen te koppen: 3-2.

MVV - Telstar 6-1

kenden een uiterst voortvarende start. Binnen de minuut kwam de ploeg van trainer Maurice Verberne al op 1-0. Ferre Slegers zette goed door en verschalkte Telstar-doelman Ronald Koeman jr. in de verre hoek. Na tien minuten spelen wist MVV de marge te verdubbelen. Ditmaal was het Özgür Aktas die een vrije trap met zijn hoofd tot doelpunt promoveerde. Mart Remans bepaalde de ruststand op 3-0, nadat de bal na een vlotte aanval perfect voor zijn voeten viel.

De Limburgers namen na rust heel wat gas terug, waardoor Youssef El Kachati een klein kwartier voor tijd de spanning iets terug leek te brengen. Zijn schot vanaf een meter of twintig vloog bij de eerste paal binnen: 3-1. MVV liep hierna toch nog uit naar een monsterzege. De 4-1 kwam op kolderieke wijze tot stand doordat Thomas Oude Kotte de bal van de doellijn weg wilde werken, maar tegen de rug van Koeman jr. schoot. Bryan Smeets bepaalde de eindstand op 6-1 door de laatste twee treffers voor zijn rekening te nemen.

FC Den Bosch - Helmond Sport 0-0

Voor de bezoekers in Den Bosch viel er vrijdagavond niet heel veel te genieten. Rik Mulders was voor rust dicht bij de voorsprong namens de thuisploeg toen hij op aangeven van Jaron Vicario de zestien in kon lopen. Zijn schot ging echter rakelings naast het doel. Ook in het tweede bedrijf bleef de amusementswaarde laag. Vlak voor tijd kreeg Den Bosch nog een reuzenkans, echter kon niemand tegen een strakke voorzet van Kacper Kostorz aanlopen.

FC Emmen - FC Eindhoven 1-1

Na ruim een half uur kwam FC Eindhoven op voorsprong via een goede aanval. Ozan Kökçü versnelde en vuurde een vlammend schot af, dat doelman Jan Hoekstra niet onder controle kreeg. Evan Rottier was er als de kippen bij in de rebound: 0-1. FC Emmen kreeg kort na rust via een penalty de kans op de gelijkmaker, maar Piotr Parzyszek zag zijn poging gekeerd worden. Uit de aansluitende corner wist de Poolse spits alsnog te scoren: 1-1.

NAC Breda - De Graafschap 0-0

NAC Had in het eerste bedrijf de betere kansen via Jan Van den Bergh en Elías Már Ómarsson, maar laatstgenoemde was enkele keren ongelukkig in de afronding. Na rust was daar de invalbeurt voor Ralf Seuntjens, die De Graafschap in 2021 verliet voor NAC. Inmiddels is de aanvaller weer terug bijen vlak voor tijd was hij dicht bij een doelpunt voor de bezoekers. Zowel NAC-sluitpost Kortsmit als linksback Manel Royo wist echter redding te brengen.

FC Dordrecht - FC Groningen 1-0

Al na twee minuten keek Groningen tegen een achterstand aan. Marco Rente gaf een hoekschop weg, die door Ilias Bronkorst werd binnengewerkt: 1-0. Na een staking door het herhaaldelijk afsteken van vuurwerk door FC Groningen-fans, kreeg de in goede vorm verkerende uitploeg twee grote kansen op de gelijkmaker.

Romano Postema stuitte echter op Luca Plogmann, waarna Luciano Valente een fraaie solo niet wist te bekronen. Omdat de tweede helft behoudens een kopkans voor Marvin Peersman geen noemenswaardige kansen opleverde, komt er voor Groningen een einde aan de reeks van tien ongeslagen competitieduels op rij.

