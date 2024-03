Winnend ADO Den Haag ziet grootste concurrenten punten verliezen

ADO Den Haag heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis werd een moeizame 2-1 zege geboekt op Jong Ajax, terwijl koploper Willem II met 2-0 onderuit ging bij FC Emmen. Nummer twee Roda JC speelde daarnaast met 1-1 gelijk tegen Telstar. ADO staat nu nog respectievelijk één en vier punten achter de concurrenten.

Telstar - Roda JC Kerkrade 1-1

Roda JC Kerkrade, dat vorige week met 2-3 won van Willem II in de topper in de Keuken Kampioen Divisie. Calvin Raatsie redde nog op de inzet van Danzell Gravenberch, maar de doelman had geen antwoord op de rebound van Youssef El Kachati. Het was vervolgens aan Raatsie te danken dat Roda JC met slechts een 1-0 achterstand ging rusten. De Limburgers herpakten zich en kwamen kort na de hervatting langszij. Ronald Koeman junior blunderde bij een corner en het was Vaclav Sejk die van dichtbij de 1-1 binnentikte. In het restant kregen beide ploegen nog grote kansen, maar gescoord werd er niet meer in Velsen-Zuid.

ADO Den Haag - Jong Ajax 2-1

Kian Fitz-Jim zette de bezoekers halverwege op voorsprong met een schot van afstand, waar ADO-doelman Nick Marsman enkel naar kon kijken. De Amsterdamse beloften wilden vervolgens doorpakken. Jaydon Banel schoot echter op de paal, terwijl Marsman voorkwam dat Nassef Chourak scoorde. Op slag van rust werd de stand weer in evenwicht gebracht door Timothy Derijck uit een hoekschop van Jerry van Wolfgang.

Kian Fitz-Jim maakt van afstand zijn eerste voor Jong Ajax sinds zijn terugkeer! ??#adojaj — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2024

Fitz-Jim kon vroeg in de tweede helft het hele veld oversteken dankzij een mispeer van Bart van Hintum. Na een lange vrije doortocht stelde de middenvelder alleen teleur met een slap rollertje. Het bleek een dure misser, want Alex Schalk, die in de eerste helft al de geblesseerde Jort van der Sande had vervangen, kopte de 2-1 tegen de touwen. Mika Godts maakte hierna na blessureleed zijn rentree bij Jong Ajax en was na een sterke individuele actie direct gevaarlijk met een afstandsschot.

De Graafschap - TOP Oss 2-1

De thuisploeg was dominant in de beginfase, maar dat betaalde zich niet direct uit in doelpunten. De grootste kans voorkwam na bijna een halfuur spelen. Ralf Seuntjens tikte de bal na een vlotte aanval maar net over. Kort voor rust werd het via de bedrijvige Tristan van Gilst alsnog 1-0. De Graafschap bleef aanvallen en met 62 minuten op de klok tekende Simon Colyn na een uitstekende pass van Jeffry Fortes voor de 2-0. Grad Damen kopte in de slotfase de aansluitingstreffer binnen, maar verder kwam TOP Oss niet in Doetinchem.

NAC Breda - Jong FC Utrecht 3-1

De Bredanaars hadden in het eerste bedrijf een karrevracht aan kansen en kwamen kort voor rust op een verdiende voorsprong. Het was Boyd Lucassen die een voorzet van Aimé Omgba binnenknikte: 1-0. Uit een vlotlopende aanval zorgde Patriot Sejdiu met een uur op de klok voor de 2-0. Er lijk geen vuiltje aan de lucht voor NAC, tot de alere invaller Lynden Edhart van dichtbij de aansluitingstreffer maakte: 2-1.

De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel stelde echter direct orde op zaken. Uit een hoekschop van Dominik Janosek kopte Fredrik Oldrup Jensen de 3-1 binnen. De oefenmeester gunde jongeling Boris van Schuppen in de slotminuten nog een invalbeurt. De aanvaller keerde terug na een zware knieblessure en maakte na bijna driehonderd dagen zijn rentree.

FC Eindhoven - Jong AZ 1-1

Met een klein uur op de klok kwam Jong AZ opeens op voorsprong. Een hoge bal schoot door, waarna Ricuenio Kewal de bal in een keer op zijn voet nam en Jorn Brondeel verschalkte: 0-1. Aanvoerder Mawouna Amevor dacht FC Eindhoven luttele minuten later weer op gelijke hoogte te brengen, maar zag zijn kopbal op de paal belanden. Ozan Kökcü maakte halverwege de tweede helft alsnog de 1-1, nadat hij voor het doe van Jong AZ-goalie Rome Jayden Owusu-Oduro opdook.

Helmond Sport - VVV-Venlo 1-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen