Wim Kieft schrijft 2 spelers van Feyenoord af: 'Komen gewoon tekort'

Wim Kieft verwacht niet dat Feyenoord de kwartfinales van de Champions League zal bereiken. Dat laat de analist optekenen in zijn wekelijkse column namens De Telegraaf.

Na een 0-2 nederlaag tegen Inter in de eigen Kuip staat Feyenoord dinsdagavond in San Siro voor een loodzware opgave. Kieft verwacht niet veel van de return.

“Voor PSV zit het Europese avontuur er na één wedstrijd tegen Arsenal op en Feyenoord moet een wonder verrichten bij Internazionale wil het zich kwalificeren bij de beste acht teams van Europa”, aldus de voormalig topspits.

Net als Arsenal is Inter simpelweg een maatje te groot voor clubs uit de Eredivisie, zo concludeert Kieft. “Weliswaar is de status van de Serie A niet meer wat het is geweest, de koploper die in negen wedstrijden in de Champions League één doelpunt incasseert, gaat niet snel twee goals weggeven in een thuiswedstrijd.”

Kieft wijst daarnaast op een probleem voor Robin van Persie. “Wie moet ze scoren bij Feyenoord? Julián Carranza en Ayase Ueda komen gewoon tekort tegen verdedigers als Stefan de Vrij, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni.”

Carranza was onlangs nog trefzeker in San Siro. In de tussenronde van de Champions League maakte de Argentijnse spits de belangrijke 1-1 tegen AC Milan.

Dit seizoen staat Carranza op 5 doelpunten en 1 assist in 22 officiële wedstrijden (888 minuten). Ueda staat op 5 goals en 2 assists in 21 officiële duels (933 minuten).