Tijdens de persconferentie voorafgaand aan Arsenal - PSV spreekt William Saliba vol lof over zijn teamgenoot Jurriën Timber. De Franse verdediger is van mening dat de Nederlander sterk is teruggekeerd na zijn blessure en een belangrijke rol speelt binnen het team.

"Ik denk dat ik geluk heb, want zelfs met de blessure van Ben White en Timber die terugkwam van een zware kruisbandblessure, speelt hij alsof hij er nooit last van heeft gehad”, aldus Saliba. De Fransman heeft dit seizoen al 38 keer het shirt van Arsenal gedragen.

“We hebben heel veel geluk dat we zulke goede verdedigers hebben. Timber speelt echt heel goed. White en Timber zijn hetzelfde en wij moeten ons gewoon aanpassen”, voegt Saliba toe.

Jurriën Timber beleeft een sterk seizoen in Londen. Na een zware kruisbandblessure en slechts drie gespeelde wedstrijden in het seizoen 2023/2024, is de Nederlander dit seizoen uitgegroeid tot een belangrijke kracht binnen Arsenal. In 38 wedstrijden voor The Gunners wist hij 2 keer te scoren en gaf hij 3 assists.

Arsenal kampt ook dit seizoen opnieuw met meerdere blessuregevallen. Tegen PSV zullen Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus en Takehiro Tomiyasu niet inzetbaar zijn. Daarentegen is Gabriel Martinelli weer hersteld. De Braziliaan maakte afgelopen weekend zijn rentree tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Manchester United.

Ook PSV moet het stellen zonder enkele spelers in het Champions League-duel. Esmir Bajraktarevic, Malik Tillman en Ricardo Pepi ontbreken allemaal bij de Eindhovenaren. Na de 7-1 nederlaag zal Peter Bosz waarschijnlijk niet met zijn sterkste opstelling starten. Tijdens de persconferentie gaf de trainer aan dat de focus op de competitie ligt.

Woensdagavond om 21:00 uur wordt Arsenal - PSV gespeeld. De winnaar van dit tweeluik treft in de kwartfinale de winnaar van de Madrileense derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid.