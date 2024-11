Willem van Hanegem ziet 'verademing' in het Nederlands elftal: 'Het is toch ongelooflijk dat...'

Willem van Hanegem is goed te spreken over de samenstelling van het middenrif van het Nederlands elftal tegen Hongarije zaterdagavond (4-0). De analist erkent dat Frenkie de Jong nog niet op het niveau van vóór zijn slepende enkelblessure was, maar zag daarnaast een 'verademing' rondlopen op het middenveld.

Oranje startte in het Nations League-duel met een trio bestaande uit De Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Teun Koopmeiners, Mats Wieffer (beiden ingevallen) en Quinten Timber startten op de bank.

"Frenkie de Jong is terug en dan verandert er veel", laat Van Hanegem optekenen in het Algemeen Dagblad. "Bij hem begint in het voetballende gedeelte alles en dan verandert de dynamiek in een ploeg."

Zo ook de rol van Reijnders, aldus de Kromme. "Tijjani Reijnders was tegen Hongarije ook een andere Tijjani Reijnders dan in eerdere interlands, vond ik."

Het grootste compliment deelt Van Hanegem uit aan Gravenberch, die hij als een 'verademing' bestempelt. "Het is toch ongelooflijk dat zo’n goede speler pas echt tot wasdom is gekomen nu hij met Arne Slot werkt."

"Iedereen kon toch zien dat het een geweldige speler was, maar hij was al bijna afgeschreven voor de top. Hij draait altijd slim op, verliest de bal zelden. Hij is nu in een fase dat hij zelf wat overmoedig begint te worden maar dat is beter dan risicoloos zijn."

Aanstaande dinsdag, wanneer Oranje op bezoek gaat in Bosnië en Herzegovina, kiest bondscoach Ronald Koeman zo goed als zeker voor een andere samenstelling van het middenveld. De Jong zal zijn basisplek inleveren met het oog op zijn herstel.