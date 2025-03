Willem van Hanegem ziet interessante versterking voor Feyenoord in de Keuken Kampioen Divisie

Feyenoord moet Hugo Wentges (23) oppikken bij ADO Den Haag, zo adviseert clubicoon Willem van Hanegem in zijn wekelijkse podcast namens het Algemeen Dagblad. De Kromme is van mening dat Wentges een uitstekende reservekeeper met potentie is.

De 1,98 meter lange Wentges loopt over drie maanden uit zijn contract bij ADO. De enkelvoudig international van Jong Oranje keerde dit seizoen terug van een zware knieblessure en moet Kilian Nikièma (21) voor zich dulden in Den Haag.

Toch heeft Van Hanegem nog altijd vertrouwen in Wentges, zo blijkt uit de AD Willem&Wessel-podcast. Voorafgaand aan de opnames opperde de voormalig international de naam van Wentges in gesprek met producer Bob Jongeneel.

“Dat is echt een goede keeper, maar hij heeft veel pech gehad”, vertelt Van Hanegem. “Het is een intelligente jongen en hij heeft met veel goede spelers gespeeld. Soms moet je een beetje mazzel hebben in je carrière...”

Wentges was jarenlang jeugdinternational bij de KNVB. Daardoor speelde hij samen met Oranje-internationals Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor en Brian Brobbey.

Tot dusver keepte Wentges 39 officiële wedstrijden namens ADO, waarin hij zijn doel tien keer wist schoon te houden. In totaal moest de Leidenaar 56 keer vissen.

Bij Feyenoord gaat er komende zomer mogelijk een hoop gebeuren in het keepersgilde. Timon Wellenreuther (29) ligt nog vast tot medio 2027, maar de geblesseerde Justin Bijlow (27) gaat zijn laatste contractjaar in.

Liam Bossin (28) keert na dit seizoen terug naar FC Dordrecht. Bulgaar Plamen Andreev (20) beschikt over een contract tot medio 2029. Mikki van Sas (21) komt nog terug van een uitleenbeurt aan Vitesse.