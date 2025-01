Willem van Hanegem verzucht over voormalig Ajax-speler: ‘Hij had alles om een grote speler te worden’

Willem van Hanegem is een enorme fan van Matthijs de Ligt. De voormalig profvoetballer ziet met lede ogen aan dat de verdediger zijn potentie vooralsnog niet weet waar te maken in het buitenland. De analist heeft daar wel een verklaring voor.

“Toen hij doorbrak bij Ajax, dacht ik: shit, geweldige voetballer. Hij had alles om een grote speler te worden. Maar als ik hem nu zie…”, laat Van Hanegem weten in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad.

De analist analyseert de mindere prestaties van De Ligt. “Vroeger had hij een pass. Niet alleen door de lucht, maar ook over de grond, waarbij hij dan twee mensen oversloeg. Hij draaide ook makkelijk.”

“Toen is hij naar Italië, naar Juventus, gegaan, waar hij waarschijnlijk te veel aan de rekken heeft gehangen”, denkt de Kromme. “Hij is nu zó breed, met zulke benen en armen. Hij heeft dat helemaal niet nodig”, stelt de voormalig trainer.

"Of hij pech heeft? De mensen die dat zeggen, zijn niet goed bij hun hoofd", is Van Hanegem fel. "Ik vind het erg om te zien. Die gozer was zo'n goede verdediger. Hoe kan dat nou?”, verzucht hij.

De Ligt was één van de uitblinkers bij Manchester United, dat in de derde ronde van de FA Cup na een ware thriller inclusief een strafschoppenserie afrekende met Arsenal. Na afloop ontving de verdediger complimenten van Alan Shearer.

“Deze lijn moet hij nu doortrekken. De honger die De Ligt hier toont, is dé manier om aan de top te komen. En je ziet aan zijn reactie hoe belangrijk deze ingreep is. Het moet worden gezegd: De Ligt was vandaag geweldig in verdedigend opzicht. Het gelijkspel van Manchester United was echt te danken aan Bayindir, Maguire en De Ligt. Zij speelden echt geweldig'', aldus de voormalig topschutter van Newcastle United.