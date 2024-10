Willem van Hanegem is teleurgesteld in zeker één speler van het Nederlands elftal

Willem van Hanegem is niet te spreken over het optreden van het Nederlands elftal tegen Hongarije (1-1). In zijn column voor het Algemeen Dagblad wijst de oud-middenvelder onder meer Virgil van Dijk terecht.

Dat de wedstrijd tegen Duitsland in München aantrekkelijker zal zijn dan de partij van Oranje in Boedapest, daar hoef je geen geld op te zetten”, zo begint Van Hanegem in zijn colum. “Het was vrijdagavond tegen Hongarije immers slaapverwekkend.”

“Als Stoffel de Schildpad probeerden we een defensief blok van de Hongaren kapot te spelen. Wat mij dan verbaast, is dat iedereen na afloop of geïrriteerd was omdat de Hongaren overtredingen maakten of over elkaar buitelden om te vertellen dat het niet makkelijk is om tegen een verdedigende ploeg te spelen.”

De columnist zag dat ‘alles fout ging’ en wijst een tekenend moment van Van Dijk aan. “De corners komen op kniehoogte voor. Onze meest ervaren speler en aanvoerder stormt op een scheidsrechter af en pakt een paar minuten later zijn tweede gele kaart na een oliedomme overtreding.”

Ook is Van Hanegem nog niet overtuigd van wie de juiste man in de spitspositie is, omdat er in zijn ogen nog voldoende ruimte voor verbetering is bij zowel Brian Brobbey als Joshua Zirkzee.

“Je ziet een stroming die daar liever Brobbey heeft dan Zirkzee. Marco van Basten mag het niet zeggen, maar hij heeft wel gelijk. Brobbey is met alles en iedereen in duel en zijn afwerking is zo ontzettend wild en ongecontroleerd.”

“Daar zegt Van Basten wat van en terecht. Maar op sommige spelers zien mensen liever geen kritiek neerdalen en op anderen het liefst juist ietsje meer”, besluit Van Hanegem.