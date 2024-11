Willem van Hanegem deelt opvallende theorie over blessure van Feyenoord-keeper Justin Bijlow

Volgens Willem van Hanegem is Justin Bijlow opnieuw geblesseerd geraakt bij Feyenoord door 'spanning', zo theoretiseert de voormalig legendarische voetballer in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

Aan het begin van het seizoen staat Feyenoord-trainer Brian Priske voor een lastig dilemma: kiest hij voor Justin Bijlow, de blessuregevoelige Oranje-international en kind van de club, of Timon Wellenreuther, de Duitse sluitpost die de laatste maanden zo'n uitstekende indruk maakt?

De keuze van de Deense oefenmeester valt op Wellenreuther. Bijlow treurt, lijkt op weg naar Southampton, maar een zomerse transfer ketst af. Zodoende speelt de 26-jarige goalie een tijdje tweede viool, totdat Wellenreuther - na twee cruciale fouten tegen Ajax als de druppel - zijn basisplek verliest.

Bijlow krijgt bij het gewonnen thuisduel met AZ (3-2) daarom weer eens de voorkeur onder de lat, maar enkele dagen later raakt de geboren Rotterdammer op een van de afsluitende trainingen richting het Europese affiche met Red Bull Salzburg (1-3 verlies) wéér geblesseerd.

Ook tegen Almere City aankomende zondag is Bijlow niet van de partij, waardoor Wellenreuther het Rotterdamse doel verdedigt. Van Hanegem denkt dat de vele blessures van eerstgenoemde best wel eens een mentaal probleem zou kunnen zijn.

"Het is zoiets vreemds", probeert het Nederlandse voetbalicoon in de podcast een verklaring te zoeken. "Hij heeft al die maanden optimaal getraind. Dan is het misschien wel de wedstrijdspanning, dat zou kunnen. Anders zou ik het niet weten."

Over het spel van Feyenoord afgelopen donderdag, tegen RB Salzburg, was Van Hanegem absoluut niet te spreken. "Je kan wel slecht spelen, maar je moet zorgen dat je geen tegengoal krijgt. Je zou zeggen: iedereen geeft zijn ziel en zaligheid, maar het was toch verschrikkelijk om te zien. Iedereen deed maar wat gewoon en liep maar ergens."