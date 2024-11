Willem II zet speler per direct terug naar de beloften: breuk lijkt onvermijdelijk

Valentino Vermeulen is door Willem II per direct teruggezet naar Willem II Onder 21. Dat bevestigen de Tilburgers via de officiële kanalen. De club meldt dat dat ‘in goed overleg met de verdediger en zijn entourage’ is gegaan, maar BN De Stem weet dat het 'een disciplinaire maatregel betreft'.

De 23-jarige Vermeulen kwam dit seizoen pas 67 minuten in actie voor Willem II, verdeeld over 4 wedstrijden. “De verdediger loopt al langere tijd ontevreden rond, vanwege zijn gebrek aan speeltijd en perspectief. Nu is dus besloten dat hij niet langer bij het eerste elftal hoort en vanaf nu meetraint met de Onder 21”, aldus de regionale krant.

Een winters vertrek lijkt dan ook onvermijdelijk. Het contract van de geboren Eindhovenaar loopt in de zomer af, waardoor geïnteresseerde clubs maar een relatief kleine som op tafel hoeven te leggen om Vermeulen los te weken. Mogelijk staat Willem II er ook voor open om het contract van de rechtspoot te ontbinden.

Vermeulen was deze zomer op proef bij Al-Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar tot een overstap kwam het niet. “Het feit dat Vermeulen niet in aanmerking komt voor speeltijd, gecombineerd met de conclusie dat een plek in de A-selectie blijkbaar geen optie meer is, leidt tot de conclusie dat een winters vertrek de enige logische optie is”, schrijft BN De Stem.

De verdediger genoot zijn jeugdopleiding tussen 2014 en 2017 bij de Tilburgers, maar brak door bij FC Eindoven. Na vijf jaar in zijn geboortestad verkaste Vermeulen in 2022 naar het tweede elftal van Borussia Dortmund. Daar zat hij niet één keer bij de wedstrijdselectie. Willem II pikte hem na ruim een half jaar transfervrij op.

Vermeulen kwam tot dusver tot 25 optredens in de hoofdmacht van de Tilburgers. Daar lijkt het dus ook bij te blijven.