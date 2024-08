Willem II rekent aan de hand van uitblinker Meerveld simpel af met teleurstellend Go Ahead Eagles

Willem II is het nieuwe Eredivisie-seizoen uitstekend van start gegaan. Nadat er vorige week al een punt werd gehaald bij Feyenoord (1-1), werd er zondagmiddag in Tilburg afgerekend met Go Ahead Eagles: 2-0. Kyan Vaesen maakte vanaf de stip zijn tweede van het seizoen, vlak daarna krulde Ringo Meerveld de bal op heerlijke wijze binnen. Go Ahead is nog puntloos na twee speelrondes.

Willem II-trainer Peter Maes zag geen aanleiding om zijn opstelling te wijzigen na het knappe gelijkspel tegen Feyenoord. Dat betekende onder meer dat nieuweling Emilio Kehrer het andermaal moest stellen met een plek op de bank. Bij Go Ahead was er één wijziging ten opzichte van de 0-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard. Enric Llansana verscheen in de basiself, waardoor Calvin Twigt naar de bank verhuisde.

Na een afwachtend begin van de wedstrijd kwamen de eerste mogelijkheden van de bezoekers op naam van Søren Tengstedt. De middenvelder van Go Ahead kreeg zijn poging echter tot tweemaal toe niet op doel. Tussendoor liet Meerveld al zien er zin in te hebben. Zijn schot van grote afstand werd geblokt en leverde uiteindelijk niets meer op dan een hoekschop voor de Tricolores.

Meerveld stelde niet veel later Vaesen in staat om te scoren, maar de Belgische spits raakte de bal totaal verkeerd. Toch zou het gejuich niet lang meer op zich laten wachten. Na een heerlijk balletje van Meerveld op Cisse Sandra werd laatstgenoemde getorpedeerd in de zestien. Vaesen ging achter de bal staan en schoot door het midden raak: 1-0.

Niet veel later werd het ook 2-0. Meerveld stoomde op, zag de verdedigers van Go Ahead niet ingrijpen en besloot om uit te halen. De middenvelder deed dat uitstekend: met veel gevoel krulde hij de bal in de bovenhoek achter de kansloze Go Ahead-goalie Luca Plogmann. Vaesen kreeg voor rust nog enkele kansen op de 3-0, maar zijn kopbal (te zacht) en schot (voorlangs) hadden niet het gewenste resultaat.

Na rust probeerde Go Ahead probeerde het wel, maar het toonde niet genoeg scherpte voor het doel bij de kansen die het kreeg. Zo draaide Jacob Breum een bal prima voor het doel, waar Joris Kramer vrij ongehinderd kon inschieten. Tot zijn eigen teleurstelling zag de centrumverdediger zijn inzet over de lat vliegen.

Niet veel later raakte Gerrit Nauber, die zich rond de penaltystip bevond, niet goed. Willem II speelde na rust in aanvallend opzicht amper meer wat klaar, maar dat was gezien de voorsprong ook niet noodzakelijk. Uitblinker Meerveld leek even uit te vallen met een blessure, maar tot opluchting van Tilburg en omgeving was daar geen sprake van en kon hij doorspelen. De zeventienjarige Jens Mathijsen, zoon van Joris, maakte vlak voor tijd nog zijn thuisdebuut.