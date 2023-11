Willem II is op tijd wakker en voorkomt volgende stunt in bekertoernooi

Donderdag, 2 november 2023 om 22:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:31

SJC uit Noordwijk is er donderdagavond in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker niet in geslaagd om te stunten tegen Willem II. De vierdedivisionist nam op eigen veld nog wel brutaal de leiding, maar de bezoekers uit Tilburg stelden nog voor rust orde op zaken en wonnen uiteindelijk met 1-3. FC Eindhoven was in een Brabants onderonsje nipt te sterk voor TOP Oss (0-1) en wacht nu rustig af op de bekerloting van zaterdagavond.

SJC - Willem II 1-3

De amateurs uit Noordwijk toonden in de beginfase geen ontzag voor Willem II en kwamen zelfs op voorsprong. Martijn van Trigt kreeg te veel ruimte van de verdediging van de Tricolores en schoot onberispelijk binnen in de korte hoek: 1-0. Vreugdetaferelen op het gemeentelijk sportpark van SJC, maar de vreugde was helaas voor de amateurclub alweer snel verdwenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Max Svensson werd goed vrijgespeeld en de Zweedse aanvaller schoot van dichtbij de gelijkmaker binnen. Willem II pakte direct door en poetste de achterstand enkele minuten later helemaal om. Tommy St. Jago leek raak te koppen uit een corner, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. De mee opgekomen rechtsback schoot in de rebound wel raak: 1-2. Het bleef lang spannend in Noordwijk, totdat de ingevallen Jeredy Hilterman in blessuretijd aan alle illusies van de thuisploeg een einde maakte: 1-3.

TOP Oss - FC Eindhoven 0-1

TOP en FC Eindhoven hielden elkaar behoorlijk in bedwang in de eerste helft en raakten allebei de lat. De bezoekende ploeg maakte na een uur spelen het verschil. Sven Simons werd in de zestien onderuitgehaald door Giovanni Troupée, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Aanvoerder Mawouna Amevor ging achter de bal staan en stuurde doelman Mike Havekotte de verkeerde kant op: 0-1.

Een tegenvaller voor TOP, dat alles op alles zette in het laatste halfuur om de schade te repareren. Eindhoven loerde op de counter en hield de rijen achterin gesloten. Men overleefde de zeven minuten aan blessuretijd en plaatste zich voor de tweede ronde in de TOTO KNVB Beker. Eindhoven weet zaterdagavond wie de volgende tegenstander is, want dan vindt de loting plaats.

Stunts in de beker

Waar Willem II donderdagavond geen fout maakte in Noordwijk en verder bekerde, daar eindigde het bekertoernooi eerder deze week voor de nodige profclubs. NAC Breda, Telstar, Helmond Sport en PEC Zwolle blameerden zich in de eerste ronde tegen diverse amateurclubs en vlogen er dus vroeg uit.

FC Groningen had het woensdagavond heel lang lastig met Rijnburgse boys, maar won uiteindelijk wel nipt met 0-1. Go Ahead Eagles ontsnapte ook aan een bekerblamage. Op bezoek bij Koninklijke HFC slikte het in de 85ste minuut de 1-0, maar kroop het in blessuretijd door het oog van de naald: 1-1. In de extra tijd walsten de Deventenaren mede door een oliedomme rode kaart over de amateurploeg heen: 1-4