Willem II herstelt zich en koerst af op de Eredivisie; wereldgoal van Besuijen

Willem II is een stap dichter bij promotie naar de Eredivisie gekomen. De Tilburgers begonnen matig tegen Jong AZ, maar wonnen uiteindelijk overtuigend met 4-1 van Jong AZ. ADO Den Haag verloor in eigen huis verrassend en tegen de verhouding in van Helmond Sport (0-1) en moet directe promotie vergeten. Het doelpunt van de avond werd gemaakt door Vicente Besuijen, die vanaf de middenlijn raak schoot in het duel tussen FC Emmen en MVV Maastricht (1-3). Willem II staat, met nog vier duels te gaan, negen punten voor op nummer drie FC Groningen.

Willem II - Jong AZ 4-1

Willem II begon als torenhoge favoriet aan het duel, maar wist nog niet gek veel indruk te maken in de openingsfase. Het kwam bovendien heel goed weg, toen Tom Kerssens de paal trof. Even later was het alsnog raak voor de jonge Alkmaarders, die op 0-1 kwamen dankzij een uithaal in de korte hoek van Finn Stam. Doelman Joshua Smits zag er daar niet goed uit.

Jong AZ kwam lange tijd niet in de problemen, maar halverwege de eerste helft werd het toch 1-1 via Max Svensson. De Zweed schoot geplaatst raak. Een flinke domper voor Jong AZ, dat even daarvoor recht leek te hebben op een strafschop na een handsbal van Rob Nizet in de zestien van de Tilburgers. Diezelfde Nizet wist het overwicht van Willem II in die fase uit te drukken in het volgende doelpunt. De linksback roste op aangeven van Thijs Oosting, die even daarvoor tegen de paal schoot, keihard binnen in de korte hoek: 2-1.

Na rust trok Willem II de goede lijn door en kreeg het meerdere mogelijkheden om de voorsprong snel uit te breiden. Jeredy Hilterman miste eerst nog een kans, maar verscheen in minuut 53 wel op overtuigende wijze op het scorebord, door optimaal te profiteren van een klutssituatie en keihard binnen te schieten: 3-1.

Het duel was daarmee niet helemaal gespeeld. Zo redde Smits op een schot van Loek Postma, die slim vrijgespeeld werd uit een ingestudeerde vrije trap. In blessuretijd pakte Amine Lachkar nog zijn tweede gele kaart, maar veel deerde Willem II dat niet. Sterker nog: Michael de Leeuw maakte er met een fraaie kopbal zelfs nog 4-1 van.

NAC Breda - FC Dordrecht 1-4

NAC wist al binnen een minuut op voorsprong te komen. Matthew Garbett tikte, ogenschijnlijk in buitenspelpositie, bij de tweede paal binnen: 1-0. Dordrecht kwam via Tim Receveur, ex-NAC, bijna op 1-1. Zijn schot vloog echter net naast. Mathis Suray wist even later wel voor de 1-1 te tekenen, door vanaf een meter of zeventien de verre hoek te vinden met een laag schot. Dordrecht wist het nog voor rust helemaal om te draaien. Ilias Sebaoui verschalkte de ingevallen goalie Pepijn van de Merbel met een bekeken voetbeweging: 1-2. Shiloh 't Zand leek zelfs voor de 1-3 te zorgen, maar zijn inzet werd nog maar net voor de lijn weggehaald.

Ook in de fase na rust kwam Dordrecht prima voor de dag en dat resulteerde al in minuut 48 in de 1-3 van René Kriwak. De boomlange Poolse spits kopte krachtig en prachtig binnen in de verre hoek. NAC gaf desondanks niet op en creëerde de benodigde grote kansen, die niet aan de thuisploeg waren besteed. Dordrecht bleek een stuk effectiever en kwam na een prachtige voorzet van Sebaoui en dito kopbal van Korede Osundina op 1-4.

ADO Den Haag - Helmond Sport 0-1

ADO was vanaf het begin de dominante partij en kwam na twintig minuten spelen bijna op voorsprong via Amir Absalem, die zijn inzet nog maar net overgetikt zag worden door Wouter van der Steen. De goalie van Helmond stond even later ook paraat op een poging van Matteo Waem en werd even later geholpen door Doke Schmidt, die vlak voor de doellijn een zeker lijkende treffer van Henk Veerman voorkwam.

Aan de andere kant kwam de grootste kans op naam van Arno Van Keilegom, die op aangeven van Martijn Kaars in volledige vrijheid en vlak voor het doel tegen de paal schoot. ADO bleef voor rust drukken, maar Van der Steen bleek voor rust onpasseerbaar. Zo redde hij ook knap op een poging van Daryl van Mieghem.

ADO kwam niet al te best uit de kleedkamer. De ploeg van Darije Kalezic hoefde niet te vrezen voor Helmond, maar wist in eerste instantie weinig groot gevaar te stichten voor het doel van de Brabanders. Voorzetten kwamen vaak net niet aan, terwijl Van der Steen zich niet gek liet maken door afstandsschoten van de gastheren. Die ene grote kans voor Helmond kwam er. Anthony van den Hurk was ontsnapt, stormde op het ADO-doel af en schoot naast. Even later was het alsnog raak. Gylermo Siereveld kopte veel te kort terug, waardoor Martijn Kaars de 0-1 kon maken en dat ook deed.

De Graafschap - Telstar 5-1

Cain Seedorf, de man in vorm bij Telstar, liet al vroeg na voor de 0-1 te zorgen. Alex Plat slaagde er even later wel in om de score te openen, en hoe. Plat nam aan met links en volleerde al vallend met rechts raak vanaf de zestienmeterlijn: 0-1. Na een klein half uur kwam De Graafschap op gelijke hoogte. Basar Önal gaf mee aan Simon Colyn, die Telstar-goalie Joey Houweling verschalkte met een fraai stiftje: 1-1. Xandro Schenk was na een hoekschop nog blijven hangen in de zestien van Telstar en dat bleek een uitstekende keuze: hij tikte simpel binnen: 2-1.

Na rust gebeurde er lange tijd niet gek veel op De Vijverberg, waar de supporters wel tot hun opluchting zagen hoe Youssef El Kachati een enorme kans liet liggen. Oog in oog met Thijs Jansen moest de aanvaller van Telstar zijn meerdere erkennen in de goalie van De Graafschap. De Superboeren gingen ook op jacht naar hun volgende treffer, die er tot tweemaal toe op een haar na kwam.

Önal trof eerst de lat, even later de paal. Het kwam toch nog goed, toen Donny Warmerdam van dichtbij binnenliep: 3-1. Schenk maakte vlak voor tijd zelfs nog zijn tweede van de avond met een rake kopbal: 4-1. Met een gekruld schot in de bovenhoek zorgde Tristan van Gilst voor de kers op de taart: 5-1.

FC Emmen - MVV Maastricht 1-3

FC Emmen speelde zijn eerste wedstrijd zonder de ontslagen Fred Grim en kreeg zijn eerste kansje via Ben Scholte, die over kopte. Interim-trainer Marc Hegeman zag Emmen, dat ter ere van Koningsdag in het oranje gestoken was, de betere ploeg zijn en kwam op schitterende wijze op voorsprong. Vicente Besuijen zag MVV-doelman Romain Matthys te ver uit zijn doel staan en schoot van net over de middenlijn raak: 1-0. MVV verscheen pas in de slotfase van de eerste helft voor het doel van Emmen, al werden de Limburgers niet echt gevaarlijk.

Vicente Besuijen knalt raak vanuit de middencirkel! ????#emmmvv — ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2024

Ook na rust was Emmen de betere partij, wat de gelijkmaker van MVV des te verrassender maakte. Mart Remans zag zijn schot dusdanig getoucheerd worden door Julius Dirksen, dat Eric Oelschlägel kansloos was: 1-1. Drie minuten later werd de wedstrijd helemaal op zijn kop gezet, toen Dailon Livramento de verre hoek vond met een geplaatst schot: 1-2. Dennis Vos kwam in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker namens Emmen, dat de nederlaag enkele minuten later toch moest accepteren. Zeker nadat Nicky Souren de 1-3 binnenschoot.

FC Eindhoven - Jong PSV 2-5

Jong PSV had al vroeg voor de 0-1 moeten zorgen, ware het niet dat Dante Gilbert stuitte op doelman Jorn Brondeel. Teamgenoot Jevon Simons maakte even later alsnog de 0-1 in de lichtstadderby, door van dichtbij binnen te tikken. Het was alweer treffer nummer negen van het seizoen voor Simons. Jong PSV drukte door en verdubbelde de voorsprong via Mohamed Nassoh, die beheerst binnenschoof in de verre hoek: 0-2.

Voor rust kon FC Eindhoven geen vuist maken, na rust wel. Mart Lieder tekende al snel voor de 1-2. De 33-jarige spits tikte van dichtbij binnen. De thuisploeg liet vervolgens na om de 2-2 te maken en dat bleek een dure misser. Aan de andere kant haalde Tai Abed de bal onder zijn voet door, waarmee hij precies genoeg ruimte vond om binnen te werken: 1-3. De wedstrijd was daarmee niet gespeeld, want Even Rottier kopte even later zijn achtste van het seizoen binnen uit een hoekschop: 2-3.

Lieder kopte daarna van dichtbij tegen de lat en dat was andermaal een dure misser. Simons werd in de zestien van Eindhoven gevloerd en zag de penalty worden binnengeschoten door Emmanuel van de Blaak: 2-4. Nassoh maakte er zelfs nog 2-5 van met een geplaatste bal in de verre hoek.

