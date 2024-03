Willem II faalt ook tegen FC Emmen en zet koppositie op het spel

Willem II heeft vrijdag andermaal verloren in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper ging met 2-0 onderuit tegen FC Emmen. Een week geleden ging de topper tegen nummer twee Roda JC Kerkrade met 2-3 verloren. De Limburgers speelden met 1-1 gelijk op bezoek bij Telstar en staan nu nog maar drie punten achter Willem II.

De eerste echte kans was voor Willem II. Matthias Verreth schoot net naast na een kwartier spelen in Emmen. De 400 meegereisde fans uit Tilburg moesten na ruim 20 minuten een domper incasseren: een voorzet bleef hangen in de zestien en het was Vicente Besuijen die optimaal gebruik maakte van de geboden ruimte: 1-0.

Vanwege vuurwerk op het veld werd de wedstrijd even stilgelegd, maar de strijd in Emmen werd al snel weer hervat. Willem II had op gelijke hoogte moeten komen, ware het niet dat Eric Oelschlägel geweldig redde op een inzet van Jeredy Hilterman van dichtbij. De doelman van Emmen had later nog twee indrukwekkende reddingen in petto, waardoor de thuisclub met een minieme voorsprong ging rusten.

Hilterman leek Willem II halverwege de tweede helft dan toch op 1-1 te brengen. Het Tilburgse doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De koploper bleef drukken en het was aan de uitblinkende Oelschlägel te danken dat de voorsprong bleef behouden. Hij maakte een kopbal van Hilterman namelijk onschadelijk. Kort daarna schoot Raffael Behounek net naast.

Het publiek van Emmen ging erachter staan in de slotfase en dat leek het elftal van trainer Fred Grim te inspireren. De ingevallen Bradly van Hoeven nam een lange bal van achteruit wat gelukkig mee en rondde vervolgens beheerst af in de korte hoek: 2-0. Het was zijn eerste doelpunt als speler van Emmen.

Er werden vijf minuten aan blessuretijd bijgetrokken, maar Willem II was na de mokerslag van Van Hoeven niet meer in staat om een comeback te bewerkstelligen. De lijstaanvoerder verliest dus voor de tweede keer op rij, waardoor het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie op de tocht staat.

