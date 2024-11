Wilfred Genee komt vlak na Vandaag Inside met reactie op ruzie met Johan Derksen

Wilfred Genee had niet verwacht dat Johan Derksen daadwerkelijk zou vertrekken uit de uitzending van Vandaag Inside, zo zegt de 57-jarige presentator in gesprek met Shownieuws.

Derksen liep maandagavond al bij het begin van de uitzending van Vandaag Inside weg. Het was het gevolg van een al langer sluimerende ruzie tussen de oud-linksback en presentator Genee, een akkefietje dat maandagavond tot uitbarsting kwam. "Krijg lekker de tering", zei Derksen.

Voor de camera’s van Shownieuws gaf Genee direct na afloop tekst en uitleg. “Het gaat helemaal nergens over dit, toch? Als je eerlijk bent...” De presentator legt uit waar het misging. “Volgens mij heb ik een paar punten van zijn lijstje behandeld en dat gaf ik aan. Dat viel niet zo goed...”

Genee geeft toe dat het gebruiken van het woord ‘lijstje’ mogelijk de trigger was. Toch had hij niet verwacht dat Derksen zou weglopen. “Nee, totaal niet. We zijn altijd wel een beetje zoals we vanavond ook waren, een beetje stekelig. Ik ging er helemaal niet van uit dat hij meteen zo zou reageren en dat was ook helemaal mijn intentie niet.”

“Mijn intentie was om hem een beetje te prikkelen aan het begin van de uitzending, even een beetje jennen. Dat probeerde ik ook in de uitzending uit te leggen. Wij maken de afgelopen weken volgens mij prachtige uitzendingen, er wordt veel gelachen, en dan krijg ik toch opmerkingen als: ‘Je hebt dit met opzet overgeslagen, dat stond op mijn lijstje’, houd nou eens op man! We maken een hartstikke leuk programma”, aldus Genee.

Genee hoopt dat Derksen dinsdagavond gewoon terugkeert in Vandaag Inside. “Ik vond het best wel vervelend dat hij wegging. Ik wist niet of ik er meteen wat mee moest doen. Hem achterna lopen gaat ook wat ver, maar ik heb later in de uitzending proberen duidelijk te maken dat het nooit mijn intentie was. En, veel belangrijker: dat hij heel belangrijk is voor het programma.”

Al in de uitzending zelf was Genee overigens duidelijk. “Natuurlijk wil ik niet dat hij wegloopt. Johan is onmisbaar voor dit programma. We haten elkaar, maar vinden elkaar wel op een bepaalde manier bijzonder. Ik wil dit helemaal niet.”