Wild gerucht uit Turkije: â€˜Ajax spot opvolger van Steven Bergwijn in SÃ¼per Ligâ€™

Wild gerucht uit Turkije: ‘Ajax spot opvolger van Steven Bergwijn in Süper Lig’

Ajax ziet in Kerem Aktürkoglu een geschikte vervanger van Steven Bergwijn indien de aanvoerder naar West Ham United vertrekt, zo beweren diverse Turkse media donderdagmiddag. De 25-jarige aanvaller van Galatasaray werd afgelopen zomer al aan Ajax gelinkt toen Klaas-Jan Huntelaar op de tribune zat bij een wedstrijd van de Turkse topclub. Aktürkoglu zou nog altijd belangstelling genieten van de Amsterdamse recordkampioen.

Aktürkoglu is een van de smaakmakers bij Galatasaray, dat momenteel op de tweede plaats staat in de Süper Lig. De 26-voudig international van Turkije (5 doelpunten, 2 assists) ligt bij Cim Bom Bom nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt liefst 17 miljoen euro waard.

In het huidige seizoen kwam Aktürkoglu al 2.296 minuten in actie voor Galatasaray, verdeeld over 30 optredens. Daarin was de linksbuiten goed voor acht doelpunten en acht assists. Aktürkoglu is in Istanbul een reguliere basisspeler die op alle posities voorin uit de voeten kan, al speelt hij het liefst vanaf links.

Omdat Aktürkoglu een belangrijke rol heeft onder trainer Okan Buruk, wil Galatasaray niet zomaar meewerken aan een transfer. Volgens diverse Turkse bronnen gaat de topclub enkel aan tafel indien er een goed openingsbod wordt gedaan.

Of Ajax zich al definitief heeft gemeld is onduidelijk. Mogelijk komen de Amsterdammers pas daadwerkelijk in actie wanneer Bergwijn vertrekt. Bekend is dat Ajax meerdere spelers moet verkopen om grote aankopen te kunnen doen.

Onlangs meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat Bergwijn op het lijstje staat bij meerdere clubs uit Engeland, waaronder West Ham. Ook vanuit de Saudi Pro League zou er nog altijd sluimerende interesse zijn.

Na de berichtgeving van Romano is het echter al enkele dagen stil rondom Bergwijn, die zondag gewoon meedeed in het gewonnen oefenduel van Ajax met Hannover 96 (2-1). Bergwijn was zelfs verantwoordelijk voor de tweede treffer van de Amsterdammers.

