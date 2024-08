‘Wild gerucht uit Portugal: Bosz wil bij PSV herenigd worden met David Neres’

PSV gaat zich mengen in de strijd om David Neres, zo beweert Record. De Braziliaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Napoli, maar kan dus ook terugkeren in de Eredivisie. Neres kwam in het verleden uit voor Ajax.

De geruchten over Neres en diens toekomst doen al een tijdje de ronde. Napoli lijkt de beste papieren te hebben, maar zolang de Italianen geen akkoord bereiken met de flankspeler en/of diens werkgever Benfica, ligt alles open.

Volgens berichtgeving van Record is onder meer PSV bereid om zich in de strijd te mengen. De Portugese sportkrant bevestigt daarmee eerdere berichtgeving van Gianluca Di Marzio.

Dat PSV in verband wordt gebracht met Neres is niet geheel onlogisch. Een gang naar het Philips Stadion zou namelijk een hereniging betekenen met Peter Bosz, met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax.

Neres werd in de zomer van 2017 voor zo'n 17,5 miljoen euro naar Ajax gehaald, waar Bosz op dat moment trainer was. De linkspoot kwam 180 maal in actie namens de Amsterdammers en was in die tijd goed voor 47 goals en 41 assists.

Neres verkaste in januari 2022 naar Shakhtar Donetsk, dat 12 miljoen euro overmaakte naar de Johan Cruijff ArenA. Bij Benfica werkte hij de laatste jaren samen met Roger Schmidt, die weer een verleden heeft bij PSV.

Benfica zou een prijskaartje van 25 miljoen euro om de nek van Neres hebben gehangen, hetgeen voor PSV te gortig lijkt. Bij een mogelijk vertrek van Johan Bakayoko ziet de situatie er echter heel anders uit.

De Belgische vleugelspeler moet namelijk zo'n 40-45 miljoen euro opleveren. Bij een transfer van Bakayoko heeft PSV weer wat financiële stootkracht op de markt. Het moet blijken of de club daarmee in Lissabon uitkomt.