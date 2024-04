Wild gerucht: ‘Scouts Ajax zitten op de tribune voor Ecuadoraans international’

Scouts van Ajax hebben Alan Minda bekeken, zo meldt het Ecuadoraanse El Futbolero dinsdag. De aanvaller van Cercle Brugge maakt een uitstekende indruk in België en wordt door meerdere clubs in de gaten gehouden, zo klinkt het.

In een video-item van de voetbalnieuwssite vertelt presentator Christian Martín over de toegenomen buitenlandse interesse in Minda, die momenteel nog over een contract tot medio 2028 beschikt.

Martín maakt duidelijk dat scouts van verschillende clubs op de tribune hebben gezeten voor de behendige aanvaller van Cercle Brugge. Naast Ajax houden ook AC Milan, Fulham en VfB Stuttgart de ontwikkelingen rond Minda eveneens nauwlettend in de gaten.

“Het zou me niets verbazen als hij ook een sleutelfiguur wordt tijdens de komende Copa América”, voegt Martín eraan toe. “In weinig tijd heeft hij veel respect gekregen in België. Zijn vraagprijs ligt rond de vier en vijf miljoen euro. Er staat hem ongetwijfeld een grote toekomst te wachten.”

De rechtsbenige aanvaller kwam in het huidige seizoen zowel op de flanken als in de spits in actie. In de reguliere fase van de Jupiler Pro League kwam Minda in 28 optredens tot 7 goals en 6 assists. In de play-offs om de landstitel was hij in 3 duels 1 keer trefzeker.

Minda kwam in de zomer van 2023 over van het Ecuadoraanse Independiente voor een bedrag van circa twee miljoen euro. Hij werd direct een vaste waarde in de ploeg van trainer Miron Muslic.

In maart werd zijn topseizoen in België bekroond met een plek in de nationale ploeg van Ecuador. Verwacht wordt dat hij komende zomer ook een belangrijke rol gaat spelen tijdens de Copa América, die op 20 juni van start gaat.

