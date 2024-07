Georginio Wijnaldum onthult wanneer Feyenoord vorig jaar zomer wél een optie voor hem was geweest

Als Georginio Wijnaldum vorig jaar zomer transfervrij had mogen vertrekken bij Paris Saint-Germain, dan was Feyenoord voor hem ‘zéker’ in beeld gekomen. Dat vertelt de 33-jarige middenvelder in gesprek met Voetbal International. PSG hield echter vast aan een vraagprijs van tien miljoen euro voor Wijnaldum, die daardoor naar eigen zeggen maar één optie had: Al-Ettifaq in Saudi-Arabië.

De 94-voudig international van het Nederlands elftal zat vorig jaar zomer in een uitzichtloze situatie bij PSG, dat graag afscheid van hem wilde nemen. Les Parisiens wilden echter hoe dan ook tien miljoen euro voor Wijnaldum vangen. De rechtspoot had daardoor naar eigen zeggen geen andere keuze dan naar Saudi-Arabië te vertrekken.

“Of ik in mijn keuze meenam dat die transfer weleens het einde van mijn interlandcarrière had kunnen betekenen? Dat niet. Voor mij was de keuze heel makkelijk, want ik kon gewoon nergens anders naartoe”, begint Wijnaldum. “PSG hield een vraagprijs aan die andere clubs niet wilden betalen. Misschien hebben ze het op die manier opgezet, denkend dat de Saudi’s dat bedrag wél zouden willen betalen.”

Wijnaldum geeft aan dat hij nog geprobeerd heeft om transfervrij of voor minder geld te kunnen vertrekken. “Maar dat wilde de club absoluut niet. Dus ik had maar twee opties: naar Saudi-Arabië gaan en weer wedstrijden spelen of bij PSG blijven en een jaar níét spelen.” De spelverdeler van Al-Ettifaq gaf in een eerder interview al aan dat hij geen geld wilde inleveren om een transfer naar Feyenoord mogelijk te maken.

Als Wijnaldum transfervrij had mogen vertrekken bij les Parisiens, dan waren de Rotterdammers wel een serieuze optie geweest. “Dan was Feyenoord zéker in beeld gekomen. Dat was toen al het geval, met de vraag of ik dat zou willen. Maar die optie heb ik snel losgelaten.”

“Toen ik hoorde hoeveel ik moest gaan kosten en dan nog mijn salaris erbij... Dan had ik gigantisch veel moeten inleveren. Dat wilde ik op dat moment niet. Dan heeft het geen zin meer daar verder nog aan te denken.” Het was voor Wijnaldum niet teleurstellend dat, behalve Al-Ettifaq, geen enkele club wilde voldoen aan de vraagprijs van tien miljoen euro.

“Het was een gevolg van de situatie waarin ik zat en daar kon ik niks aan doen. In het voorgaande seizoen was ik bij AS Roma lang geblesseerd geweest. Als er dan zo’n hoog bedrag wordt gevraagd, snap ik wel dat de meeste clubs dat niet willen betalen. Je club bepaalt dat en dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn, vind ik.” Wijnaldum ligt nog tot medio 2026 vast in Saudi-Arabië.

