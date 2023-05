Wijffels tipt PSV liefst tien spelers: ‘Kan doorstart in hun carrière zijn’

Zaterdag, 20 mei 2023

Maarten Wijffels raadt PSV aan om komende zomer te kijken naar Nederlandse voetballers die in het buitenland actief zijn. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad zijn er genoeg potentiële versterkingen voor de Eindhovenaren die in de Eredivisie weer een doorstart in hun carrière kunnen maken.

Wijffels somt als eerst enkele namen op van spelers die eerder voor een terugkeer in Nederland bij PSV kozen. “Jeffrey Bruma, Luuk de Jong en Marco van Ginkel. Maar ook Davy Pröpper, Donyell Malen, Siem de Jong en Karim Rekik. En natuurlijk momenteel Xavi Simons, als het schoolvoorbeeld van hoe je als club en speler hoopt dat het werkt. Ze deden het op verschillende leeftijden en vanuit verschillende competities. Maar met één ding gemeen: ze stonden allemaal op een kruispunt in hun carrière en kozen voor een (r)entree in eigen land, terwijl dat financieel vaak niet hun lucratiefste optie was op de transfermarkt.”

Wijffels ziet opnieuw veel potentiële Nederlandse transfertargets in het buitenland rondlopen. “Neem Arnaut Danjuma, toevallig ex-PSV. Nu 26 jaar en vaste bankzitter bij Tottenham Hotspur, nadat hij eerder al zijn basisplaats was kwijtgeraakt bij Villarreal. Of Justin Kluivert, 24 jaar en al jaren zwervend door Europa. Hij is dit seizoen aardig bezig bij Valencia, maar met die club wel in degradatiegevaar in LaLiga.”

Donny van de Beek is in de ogen van Wijffels de meest interessante naam. “26 is hij nu. Bijna weer fit na een zware blessure en verloren jaren bij Manchester United. Over een kruispunt in een carrière gesproken...” Tot slot ziet de journalist in Sepp van den Berg, Noa Lang, Joshua Zirkzee, Crycensio Summerville, Immanuel Pherai, Ludovit Reis en Jan Paul van Hecke ook goede opties voor PSV.