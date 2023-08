Wiegman en Engeland ontsnappen na oliedomme rode kaart Lauren James

Maandag, 7 augustus 2023 om 12:21 • Wessel Antes • Laatste update: 13:43

De Engelse vrouwen zijn maandagochtend (Nederlandse Tijd), onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, door het oog van de naald gekropen tegen Nigeria. Nadat Lauren James in de reguliere speeltijd (0-0) met een rode kaart van het veld werd gestuurd, wist Engeland er in de verlenging een strafschoppenserie uit te slepen. Daarin waren the Lionesses uiteindelijk met 4-2 te sterk. In de kwartfinale nemen de Engelse vrouwen het op tegen de winnaar van de achtste finale tussen Colombia en Jamaica, die dinsdagochtend gespeeld zal worden.

Het elftal van Wiegman had het tegen de Nigeriaanse vrouwen knap lastig. In de zestiende minuut belandde een afstandsschot van de in Leicester geboren linksback Ashleigh Plumptre namens Nigeria op de lat. Vervolgens dachten the Lionesses een strafschop te krijgen na een vermeende overtreding op Rachel Daly, maar dat besluit werd na ingrijpen van de VAR terecht ingetrokken. Vlak na rust raakte Nigeria via Uchenna Kanu opnieuw de lat, waarna Engeland langzaam sterker werd. De videoscheidsrechter was de Engelse vrouwen vlak voor het einde van de reguliere speeltijd opnieuw niet goedgezind.

Lauren James is sent off after stamping on Michelle Alozie ?? pic.twitter.com/GstZPvBKea — B/R Football (@brfootball) August 7, 2023

James, het jongere zusje van Chelsea-verdediger Reece James, dacht goed weg te komen na een smerige actie jegens Michelle Alozie. Terwijl laatstgenoemde op de grond lag, ging de aanvalster van Chelsea met opzet op haar rug staan. Dat kwam de sterspeelster van Engeland na ingrijpen van de VAR duur te staan: arbiter Melissa Borjas trok de gele kaart in, om James vervolgens met rood weg te sturen. In de verlenging wist Engeland, met een vrouw minder, zonder al te veel moeite stand te houden, waardoor strafschoppen in Brisbane de winnaar bepaalden.

De eerste twee strafschoppen, genomen door Georgia Stanway en Desire Oparanozie, gingen op identieke wijze naast, waarna Bethany England wel wist te scoren: 1-0. Alozie schoot vervolgens huizenhoog over, waardoor Engeland de leiding nam in de reeks. Door succesvolle penalty's van Daly, Alex Greenwood en Chloe Kelly trok het elftal van Wiegman uiteindelijk aan het langste eind, waardoor het dappere vrouwenelftal van Nigeria in de achtste finale afdruipt. Het Engelse vrouwenelftal weet dinsdag pas wie de tegenstander zal zijn in de kwartfinale.