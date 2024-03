‘Wie in de huidige PSV-selectie een goede trainer kan worden? Ik denk Ramalho’

Marcel Brands denkt dat er in André Ramalho een goede trainer schuilt. Dat zegt de algemeen directeur van PSV in de podcast De Beslissers van FC Afkicken. Brands gaat ook in op de veiligheid rondom de thuiswedstrijden van de Eindhovenaren. “48 procent van de mensen met een stadionverbod zijn mensen met een afgeronde hoge beroepsopleiding.”

Met Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij stonden er de afgelopen jaren twee oud-spelers van PSV aan het roer in Eindhoven. Brands, die gedurende zijn spelerscarrière liefst 244 keer uitkwam voor RKC Waalwijk, geeft in de podcast aan dat ‘je als je naar voetballers kijkt vaak wel ziet of er een potentieel goede trainer in zit’.

“Voor wie dat in de huidige PSV-selectie geldt? Ik denk dat André Ramalho een goede trainer zou kunnen worden. Ik weet niet of Jerdy Schouten op dit niveau zou willen trainen, maar die heeft absoluut het inzicht en leest het spel”, zegt de algemeen directeur.

“Maar soms verrassen mensen je. Bij Dick Schreuder had ik het niet verwacht, maar hij heeft echt een visie ontwikkeld. Petje af”, is Brands complimenteus. “Zo is het ook met spelers. Eén van de grotere transfers die ik hier gedaan heb was die van Adam Maher. Ik heb nog nooit zoveel enthousiasme gezien bij de fans, maar het is toch net niet gelukt, terwijl ik nooit twijfel had of hij zou slagen. Hij was achttien jaar en zat al bij het Nederlands elftal...”

Veiligheid rondom wedstrijden van PSV

Brands gaat in de podcast verder ook in op de veiligheid rondom wedstrijden van PSV. “Toen we thuis tegen Borussia Dortmund speelden kreeg ik van de politie door dat er alleen in de stad één arrestatie was verricht: fantastisch. Daarmee zeg ik niet dat het goed gaat. Het moet nog veel beter.”

De beleidsman van de Eindhovenaren geeft aan dat PSV met de foundation bezig is om jongeren te helpen. “In ons jeugdvak kijk je uit op de fanatieke oost-tribune. Die willen daar later bijhoren, maar daar kom je niet zomaar bij. Die jongens zeggen ook dat wanneer je dat vak inkomt, je verandert. Je voelt je opeens anders en onderdeel van de groep.”

“Dan ben je niet meer degene die je als individu bent”, aldus Brands, die vertelt dat PSV ‘dat proces probeert te beïnvloeden’. “Natuurlijk kunnen we allerlei maatregelen nemen, maar we moeten het voetbal toegankelijk houden. We moeten het ook niet overdrijven.”

“Als hier 35.000 mensen zitten, dan zitten er 34.910 mensen die zich prima gedragen, maar we willen ook die excessen eruit. We zijn met PSV bezig om naast stadionverboden met mensen in gesprek te gaan om te kijken of je ook andere straffen kunt geven. Bijvoorbeeld vijf wedstrijden meelopen met een steward om de andere kant eens te zien. Het zijn geen gekken, hè. 48 procent van de mensen met een stadionverbod zijn mensen met een afgeronde hoge beroepsopleiding”, aldus de algemeen directeur.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties