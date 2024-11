West Ham United en Arsenal gaan rusten na krankzinnige eerste helft met 7 goals

West Ham United en Arsenal hebben de bezoekers in het London Stadium zaterdag een spectaculaire eerste helft voorgeschoteld. Beide ploegen stapten na 45 enerverende minuten met een 2-5 tussenstand van het veld. Arsenal leidde soeverein met 0-4, maar West Ham knokte zich terug in de wedstrijd en wist tweemaal te scoren. Kort voor rust tilde Arsenal de stand naar 2-5.

Arsenal startte sterk en zag de dominantie na tien minuten beloond worden. Bukayo Saka slingerde een corner voor het doel en het was de kopsterke Gabriel Magalhães die goed positie koos en met zijn hoofd de 0-1 aantekende. Saka verkeerde in grootse vorm en stelde na 26 minuten Leandro Trossard in staat om van dichtbij in een leeg doel de 0-2 binnen te schieten. Ondertussen begon het West Ham-publiek al te morren na de dramatische start van de thuisclub.

Het werd nog erger voor West Ham toen Lucas Paquetá een overtreding beging in zijn eigen strafschopgebied en Martin Ødegaard vanaf elf meter de 0-3 in de rechterbenedenhoek schoot. Kort hierna werd Kai Havertz weggestoken en de Duitse aanvaller rondde vervolgens beheerst af: 0-4. De eerste fans van West Ham verlieten ondertussen het stadion in Oost-Londen.

De hoop keerde een beetje terug toen Aaron Wan-Bissaka de aansluitingstreffer maakte na een slimme steekbal van Carlos Soler. West Ham kwam zelfs terug tot 2-4 nadat Emerson een vrije trap van net buiten de zestien op fabelachtige wijze in de rechterkruising krulde. Het geluid in het London Stadium zwelde aan en Arsenal moest even hergroeperen.

De bezoekers namen het initiatief weer over en brachten de marge kort voor het rustsignaal terug tot drie. Doelman Lukasz Fabianski raakte Gabriel vol in het gezicht bij een hoekschop, en na overleg met de VAR kreeg Arsenal opnieuw een strafschop toegekend.

Saka trad ditmaal aan en schoot vanaf elf meter raak in de linkerbenedenhoek. Een onwaarschijnlijke 2-5 voorsprong dus voor Arsenal halverwege op bezoek bij West Ham.