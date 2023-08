West Ham betaalt 35 miljoen en heeft vrijetrappenspecialist definitief binnen

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 18:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:07

West Ham United heeft vrijetrappenspecialist James Ward-Prowse definitief binnen, zo melden the Hammers via de officiële kanalen. De 28-jarige rechtspoot komt voor 35 miljoen euro over van het gedegradeerde Southampton. Ward-Prowse belandde in 2003 in de jeugdopleiding van the Saints en speelde sindsdien onafgebroken voor de club. Na 410 wedstrijden in de hoofdmacht gaat hij nu dus voor een avontuur in Londen.

De transfer van de elfvoudig Engels international hing al een tijdje in de lucht. West Ham verkocht Declan Rice eerder deze zomer voor ruim 117 miljoen euro aan Arsenal en wil met die miljoenen gerichte versterkingen halen. Ward-Prowse valt in die categorie, daar hij zichzelf heeft bewezen als betrouwbare kracht in de Premier League bij Southampton. Edson Álvarez, die wordt gezien als opvolger van Rice, kwam over van Ajax en de club zou het liefst ook Conor Gallagher losweken bij Chelsea. Ook middenvelder Philip Billing staat op het lijstje.

Introducing our new 7-Iron ?? pic.twitter.com/ZIfCuifU0v — West Ham United (@WestHam) August 14, 2023

Ward-Prowse gaat met rugnummer 7 spelen in het London Stadium en tekent een contract tot medio 2027. “Ik vind het echt geweldig om hier bij West Ham United te zijn”, vertelt de spelmaker op de clubkanalen van de Londenaren. “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan. Van buitenaf gezien is dit een club die al een aantal jaar in de lift zit en na het succes in de Conference League vorig seizoen voel je dat hier iets moois gebeurt. Het is geweldig om daar deel van uit te maken en ik kan niet wachten om mijn rol daarin te hebben.”

Harry Maguire

West Ham had ook Harry Maguire op de korrel. De transfer van de ex-aanvoerder van Manchester United is voorlopig echter van de baan, zo meldt Jacob Steinberg van The Guardian. West Ham werd het zat om te wachten op Maguire, die ruim acht miljoen euro mee wil krijgen van Manchester United omdat hij minder zou gaan verdienen in Londen. De onderhandelingen tussen de verdediger en the Red Devils duurden West Ham te lang. De kans bestaat dat de transfer later deze zomer alsnog rondkomt, zo meldt Steinberg.