Wesley Sneijder ziet 'onbegrijpelijke' keuze Francesco Farioli: 'Jongens, waar zijn we nou mee bezig?'

Wesley Sneijder snapt er weinig van dat Brian Brobbey donderdagavond niet eerder in de ploeg kwam bij Ajax. In het duel met Panathinaikos viel de ijzersterke spits pas na 98 minuten in. De analyticus van Ziggo Sport laat zijn onvrede blijken.

“Je roept het over jezelf af. Ze hebben een halfuur om het recht te zetten, en laten we dat hopen voor Ajax”, aldus Sneijder na het bekijken van de tegengoal.

“Hoe hard dit aankomt? Keihard”, denkt de analyticus. “Die Grieken weten dat ze een goal kunnen maken tegen Ajax en zullen dat nu weer proberen.”

“Als je hem zelf niet maakt dan valt hij aan de andere kant, dat is een wet van de voetballerij”, wijst Sneijder op de kansenverhouding. Ajax verzuimde enkele grote kansen in beide helften van de reguliere speeltijd en mikte twee keer op het houtwerk.

“Ajax heeft de tweede helft totaal niet gedomineerd. Misschien dachten ze dat ze er al waren, maar dit kan gewoon niet”, vervolgt de voormalig speler van Ajax. “Dit had totaal niet gehoeven. Dus je gaat nu billenknijpend die verlenging in.”

Vervolgens ziet presentator Wytse van der Goot dat Brian Brobbey zich lijkt klaar te maken voor een invalbeurt. “Dat zou eens tijd worden, dan”, reageert Sneijder fel. “Daar wacht je wel op. Je ziet Brobbey en (Steven, red.) Bergwijn de hele tijd warmlopen. Dan verwacht je toch dat een van die twee spelers komt, die wel iets kunnen forceren.”

“Zeker Brobbey vanuit de punt, met zijn kracht en dynamiek. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat je op een gegeven moment Anton Gaaei erin brengt en Steven Berghuis met zijn creativiteit eruit haalt.” Gaaei viel als rechtsbuiten in voor Berghuis. “Jongens, waar zijn we nou mee bezig?”, verzucht Sneijder.