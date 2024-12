Wesley Sneijder pakt zwakke schakel bij Ajax aan: 'Dit leerde ik in de F-jes!'

Wesley Sneijder en Youri Mulder zijn allerminst te spreken over het optreden van Ajax in het Europa League-duel met Lazio. Halverwege kijken de Amsterdammers tegen een 0-1 achterstand aan en voor de analytici is het volledig duidelijk waar het misging bij de openingstreffer van de Romeinen.

Na twaalf speelminuten ging het al mis voor Ajax, dat door Jordan Henderson en Kenneth Taylor op knullige wijze balverlies leed op eigen helft. Pedro bezorgde vervolgens een steekpass op maat bij Loum Tchaouna, die via doelman Remko Pasveer raak schoot: 0-1.

Sneijder is halverwege met name kritisch op Henderson, die verzuimde de bal richting Taylor voldoende diepte te geven, waardoor laatstgenoemde niet goed kon controleren en balverlies leed. “Dit leer je zelfs bij de F-jes”, klaagt Sneijder voor de camera van Ziggo Sport.

“Die bal was te kort, al kon Taylor die bal ook beter beschermen daar op het middenveld. Maar dat zijn precies momenten waar Lazio op loert. Ze hebben fantastische spelers en ze zijn binnen een paar passes bij het doel van Ajax.”

Youri Mulder is allerminst tevreden over het spel van Ajax in het algemeen. “Het is heel inspiratieloos, heel steriel. Het zijn allemaal mannen die netjes hun taken uitvoeren, maar het is allemaal emotieloos.”