Antwoord Farioli schiet in verkeerde keelgat bij Wesley Sneijder: 'Ik kan hier echt niet tegen'

Francesco Farioli is niet bereid om te spreken over het aanvoerderschap bij Ajax. Donderdagavond droeg niet Jordan Henderson, maar Remko Pasveer plotseling de aanvoerdersband in het Europa League-duel met Galatasaray. Wesley Sneijder neemt geen genoegen met het antwoord van de trainer van de Amsterdammers.

“De wedstrijd was briljant”, zo begon Farioli voor de camera van Ziggo Sport. “De spelers hebben veel karakter getoond in een periode met veel geruchten en ruis. Ik wil mijn spelers feliciteren en ik denk dat ze elke dag meer karakter tonen.”

Verslaggeefster Noa Vahle haalde vervolgens aan dat niet Jordan Henderson de aanvoerdersband droeg, maar Remko Pasveer. Farioli weigerde echter uit te leggen waarom de captainwissel heeft plaatsgevonden.

“Ik ga niet spreken over de geruchten en de transfermarkt. Ieder uur hoor ik weer andere zaken. Als ik naar al het nieuws zou luisteren, kan ik wel gek worden. Ik hou mijn focus op de spelers en op 4 februari zullen we wel zien hoe mijn team eruitziet.”

Ondanks doorvragen van Vahle, hield Farioli vast aan zijn verhaal. “Ik ga er niet op in waarom Henderson geen aanvoerdersband droeg. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld en vandaag wil ik over de wedstrijd spreken, dat is het belangrijkst.”

Sneijder baalt zichtbaar na afloop van het interview van Farioli. “Ik kan hier niet tegen. Ik kan er wel weer tegenin gaan, maar het is gewoon heel vreemd.”

“Je weet eigenlijk van tevoren ook al dat je het echte antwoord er niet uit gaat krijgen bij hem. Je kan wel luisteren naar hem en daar de hele avond gaan staan, maar het kwam er niet uit. Noa deed het wel fantastisch”, aldus Sneijder.