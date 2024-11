Wesley Sneijder en Wytse van der Goot zien één speler bij Ajax die na zege ‘niet blij’ is

Wesley Sneijder is onder de indruk van het spel dat Ajax donderdagavond op de mat heeft gelegd in de Europa League. Na de glansrijke overwinning op Maccabi Tel Aviv (5-0) werd onder meer Brian Brobbey geprezen, maar de analyticus ziet ook een teleurgestelde speler bij de Amsterdammers.

Ajax deed opnieuw uitstekende zaken in de Europa League. De ploeg van trainer Francesco Farioli was in de eigen Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor Maccabi Tel Aviv: 5-0.

Bertrand Traoré, Kenneth Taylor, Mika Godts, Brian Brobbey en Kian Fitz-Jim waren trefzeker voor de Amsterdammers, die met tien punten uit vier duels naar de tweede plaats stijgen. Het puntloze Maccabi is de nieuwe hekkensluiter.

“Je wint niet zomaar meer met 5-0, en zeker in Europa niet”, oordeelt Sneijder na afloop voor de camera van Ziggo Sport. “Iedere tegenstander heeft wel een bepaalde tactiek en discipline klaarliggen waarmee er gespeeld wordt.”

“Maccabi wilde echt wel voetballen en aanvallen, maar uiteindelijk deed dat hen juist de das om. Maar goed, je wint dus niet zomaar met 5-0 want alles moet dan kloppen. Je moet bedrijvig zijn en door blijven gaan tot de laatste minuut”, zei Sneijder.

Vervolgens kwam Wout Weghorst in beeld, die niet leek te glimlachen tijdens de ereronde van de ploeg in de Amsterdam ArenA. Dat viel ook Sneijder en presentator Wytse van der Goot op. “Hij is niet blij, maar misschien is het ook begrijpelijk.”

Weghorst bleef negentig minuten op de bank tegen Maccabi, onder meer omdat Brobbey de hele wedstrijd bleef staan en Chuba Akpom werd ingebracht ten koste van Mika Godts.