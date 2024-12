Wesley Sneijder: 'Ajax heeft op dit moment één speler uit de buitencategorie'

Francesco Farioli kiest er donderdagavond voor om - in de ogen van Wesley Sneijder - met ‘de sterkst mogelijke opstelling’ tegen Lazio te spelen. De analyticus laat voor de camera van Ziggo Sport weten uit te kijken naar de verrichtingen van Ajax, dat weer over vrijwel al zijn spelers kan beschikken.

Remko Pasveer staat onder de lat bij de Amsterdammers. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de defensie. Reserve-linksback Owen Wijndal moet geschorst toekijken.

Henderson, die AZ-uit moest missen wegens lichte hamstringklachten, is de controleur van dienst. De aanvoerder vormt het middenveld met Steven Berghuis en Kenneth Taylor. Voorin krijgt Brian Brobbey weer eens de kans om het vanaf de aftrap te laten zien. Het jeugdproduct van de Amsterdammers wordt geflankeerd door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Sneijder laat voorafgaand aan het duel met Lazio weten hoge verwachtingen te hebben van Godts, die enkele weken afwezig was vanwege een hamstringblessure. Hij doet in de Europa League dus vanaf het eerste flutisignaal mee.

“De afgelopen wedstrijden was het natuurlijk gewoon lastiger voor Ajax, zeker ook omdat Godts er even niet bij was. Hij is bij Ajax de enige speler uit de buitencategorie”, zo begint Sneijder.

“Je ziet ook gewoon dat ploegen die buitenspelers hebben die een mannetje kunnen passeren... daar speelt een tegenstander altijd op in; er komt altijd rugdekking. Daardoor staat er altijd wel iemand anders vrij op het veld.”

“Met Akpom en Berghuis, die andere kwaliteiten hebben, is dat gewoon anders. Daar kun je je als tegenstander gewoon op instellen. Bij hen hoef je geen rugdekking te geven en dan komt er gewoon nooit een vrije man. Dan kom je lastig aan voetballen toe. En het valt wel op dat Godts betrokken is bij bijna alle momenten dat Ajax een goal maakt”, besluit Sneijder.