Weer een duel stilgelegd in de Keuken Kampioen Divisie: ‘Ongelooflijk maar waar’

Vrijdag, 28 april 2023 om 20:30 • Wessel Antes • Laatste update: 21:10

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Dordrecht is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd vanwege een beker op het veld. Bij een 1-0 voorsprong voor de Blauwvingers vloog er een beker in de richting van Dordrecht-middenvelder Jari Schuurman, waarna scheidsrechter Martin Pérez zich door de nieuwe regelgeving genoodzaakt voelde om het duel tijdelijk te staken. “Ongelooflijk maar waar”, schrijft RTV Oost in een Tweet. Inmiddels rolt de bal weer en staat het 3-0 voor promovendus PEC.

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Dordrecht is tijdelijk stilgelegd, inmiddels is de wedstrijd weer hervat ?#pecdor pic.twitter.com/FaeDbo61p1 — ESPN NL (@ESPNnl) April 28, 2023

Ongelooflijk maar waar. Bij PEC wordt het duel gestaakt door een gegooide beker op het veld. Over een kwartier wordt er hopelijk weer gevoetbald. #pecdor #rtvoost pic.twitter.com/OKF2HqXW8u — RTV Oost Sport (@rtvoostsport) April 28, 2023

In de eerste helft lag het duel korte tijd stil omdat een 8-jarig kind een beker op het veld gooide.



Direct daarop is het kind met zijn vader uit het stadion begeleid en heeft er een gesprek plaatsgevonden. Volgende week volgt er met hen nog een gesprek op de club.#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) April 28, 2023