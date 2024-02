WÃ©Ã©r een blessure bij Feyenoord: invalbeurt voor piepjonge debutant

Wéér een blessure bij Feyenoord: invalbeurt voor piepjonge debutant

De personele problemen stapelen zich op bij Feyenoord. Bart Nieuwkoop is in de Europa League-play-offs tegen AS Roma een kwartier voor tijd met een blessure afgehaakt. De pas zeventienjarige Givairo Read mocht daarom zijn debuut maken als invaller.

Feyenoord wordt geteisterd door blessureleed en ziekte. Daardoor moeten de Rotterdammers het in de belangrijke Europa League-wedstrijd stellen zonder Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Alireza Jahanbakhsh, Quinten Timber, Gernot Trauner en Thomas van den Belt.

Door de problemen koos Arne Slot voor Nieuwkoop als rechtsback, waar normaal gesproken Geertruida staat. Nieuwkoop ging een kwartier voor tijd met pijn op het gras zitten en gaf aan dat een wissel noodzakelijk was. De rechtsback leek even naar zijn hamstring te grijpen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eerder in het seizoen werd Marcos López in de thuiswedstrijd tegen Lazio (3-1 winst) door Slot gebracht als rechtsback, maar de linksbenige vleugelverdediger was zichtbaar onwennig op die positie en gaf in de eindfase een penalty weg. Donderdag gaf Slot de voorkeur dus aan Read. López zit wel op de bank.

De zeventienjarige Read kwam afgelopen zomer transfervrij over van FC Volendam. Daar speelde hij sinds 2017 in de jeugd. De geboren Amsterdammer kwam daarvoor uit voor amateurclub Zeeburgia.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties