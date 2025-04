Wanneer kan Arne Slot met Liverpool de Premier League-titel pakken? Dit is het resterende programma:

Liverpool heeft zondag een zeer verrassende nederlaag geleden op bezoek bij Fulham. Het team van manager Arne Slot kwam weliswaar op voorsprong, maar gaf het nadien helemaal weg voor rust. Uiteindelijk verloren the Reds met 3-2 in Londen. Dit is hoe de situatie is in de Premier League na de tweede nederlaag van het seizoen voor Liverpool.

Ondanks de nederlaag staat Slot met Liverpool nog een straatlengte voor op de concurrentie. Na 31 speelronden veroverde de club met 22 overwinningen, 7 gelijke spelen en 2 nederlagen al 73 punten.

Met nog 7 speelronden te gaan geniet Liverpool een voorsprong van liefst 11 punten op Arsenal. Nottingham Forest staat derde en moet liefst 16 punten goedmaken ten opzichte van de koploper.

Mocht Liverpool de komende vier wedstrijden winnen, dan is Slot zeker van de landstitel. De titel zou, als de achtervolgers ook geen punten verspelen, de titel pakken na een zege op bezoek bij Chelsea op 4 mei. Als Arsenal voor die tijd al punten morst, dan kunnen the Reds mogelijk al eerder kampioen worden.

Dit is het resterende programma van Liverpool in de Premier League: