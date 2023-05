Walid Regragui wil maar liefst vijf spelers overtuigen voor Marokko uit te komen

Zaterdag, 20 mei 2023 om 17:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:07

De selectie van Marokko staat mogelijk spoedig een flinke kwaliteitsinjectie te wachten. Volgens L'Équipe wil bondscoach Walid Regragui Amine Adli, Brahim Díaz, Sofiane Diop, Eliesse Ben Seghir en Mohamed-Ali Cho overtuigen om uit te komen voor de Leeuwen van de Atlas. Regragui zou graag meer opties willen hebben om uit te kiezen.

Met name Díaz (23) heeft zich op het hoogste podium bewezen. De vleugelspeler wordt door Real Madrid verhuurd aan AC Milan en is basisspeler onder trainer Stefano Pioli. Díaz kwam eenmaal uit voor Spanje, het land waar hij geboren is, maar omdat dat een oefenwedstrijd betrof kan hij nog altijd kiezen voor een interlandloopbaan bij Marokko. Díaz heeft een Spaanse moeder en een Marokkaanse vader. Adli (23) beschikt naast de Franse nationaliteit ook over de Marokkaanse en is daardoor ook een optie voor Regragui. De vleugelspeler van Bayer Leverkusen kwam tot op heden zesmaal uit voor Frankrijk Onder 21.

Net als Adli beschikt ook Ben Seghir over de Franse en Marokkaanse nationaliteit. De pas achttienjarige aanvallende middenvelder van AS Monaco beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de Ligue 1 en kwam tot op heden tot vier doelpunten en een assist in zeventien wedstrijden. Hij kwam eenmaal uit voor Frankrijk Onder 19. De volgende op de lijst is de negentienjarige Cho, die dit seizoen tot negentien optredens kwam voor Real Sociedad. Scoren deed hij niet, al was hij wel goed voor twee assists. Cho kwam tot 2016 uit voor Engelse jeugdploegen, maar was meest recent actief voor Frankrijk Onder 21. Hij heeft een Ivoriaanse vader en een Marokkaanse moeder, maar verhuisde toen hij een week oud was naar Engeland.

Tot slot denkt Regragui ook aan Diop (22) van OGC Nice, al lijkt de kans groter dat hij uit gaat komen voor Senegal. De in Frankrijk geboren linksbuiten, dit seizoen goed voor twee doelpunten en vier assists in de Ligue 1, heeft zijn definitieve keuze echter nog niet gemaakt. De verwachting is dat hij na het EK Onder 21, dat deze zomer plaatsvindt, zijn beslissing kenbaar maakt. Regragui wil meer breedte in zijn selectie hebben, om op die manier ook na het WK 2022 hoge ogen te gooien. Marokko reikte in Qatar tot verrassing van velen toen tot de halve finale. Daarin bleek Frankrijk met 2-0 te sterk.