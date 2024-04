Waarom wees Melvin Platje een contract van één miljoen euro af?

Randy Wolters en Melvin Platje nemen het tegen elkaar op in de nieuwste VersuZ Showdown van Voetbalzone. Tijdens deze voetbalquiz blikken de spelers terug op hun carrière met vragen over oud-teamgenoten, tegenstanders en voetbalvrouwen. Met de letters die ze daarmee verzamelen proberen ze één medespeler te vinden en het spel te winnen. Ook passeren een aantal opmerkelijke anekdotes uit hun loopbaan de revue. Samen stonden Wolters en Platje liefst 2.491 minuten op het voetbalveld, waardoor ze elkaar goed kennen.

De eerste vraag van de quiz gaat over de ander. Zo moet Platje raden welke uitspraak over Wolters onjuist is. Figureerde hij ooit in een clip van zanger Mart Hoogkamer in de zomerhit ‘Ik ga zwemmen’, nam hij ooit samen met de Hagenees Joop Buyt een cover op van André Hazes' ‘Eenzame kerst’, kocht de fervente Rolex-handelaar een horloge van 87.000 euro dat uiteindelijk nep bleek, of kreeg Randy in zijn tijd bij het Griekse Xanthi FC regelmatig bezoek in de kleedkamer van een priester die de spelers kwam inzegenen tegen blessures?

Wolters moet op zijn beurt raden welke uitspraak over Platje niet klopt. Maakte Platje ooit twee goals na hands zonder dat de scheidsrechter het waarnam, wees hij een contract van in totaal één miljoen euro af in Iran omdat zijn vrouw het stadion niet in mocht, werd hij ooit clubtopscorer bij Neftçi Baku in Azerbeidzjan of werd Melvin ooit in Indonesië door een tank opgehaald omdat het er zo heftig aan toe ging met de fans?

