Waarom deze speler volgens Kwakman zaterdag beter niet kan starten in het Nederlands elftal

Kees Kwakman vindt het geen goed idee om Frenkie de Jong zaterdag 90 minuten te laten spelen tegen Hongarije in de Nations League. Volgens de analist en Oranje-volger kan de blessuregevoelige middenvelder beter rustig gebracht worden door bondscoach Ronald Koeman.

''Ik twijfel aan de fitheid van Frenkie'', uit Kwakman zijn twijfels in Voetbalpraat. ''Hij heeft één keer in de basis gestaan en dan een keer een helft tegen Real Madrid. Dat is best wel weinig.''

''En hem dan voor zo'n belangrijke wedstrijd gelijk in het Nederlands elftal te zetten, met wat er afgelopen zondag is gebeurd. Daar twijfel ik een beetje aan.'' De Jong haakte zondag tegen Real Sociedad geblesseerd af, maar meldde zich desondanks dinsdag in het trainingskamp van Oranje.

''Hij is de nummer één keuze voor Koeman'', vult tafelgenoot Marciano Vink aan. ''Voor mij ook, ik ben één van zijn grootste fans, absoluut'', haast Kwakman te zeggen.

''En het is niet meer zo dat we op zijn positie niemand meer hebben. Want we hadden het net over Gravenberch, die daar ook speelt bij Liverpool. Die zou daar kunnen spelen'', ziet Kwakman meer opties voor Koeman centraal op het middenveld van het Nederlands elftal.

''Volgens mij hebben we een zéér getergde Teun Koopmeiners, die graag de Koopmeiners wil laten zien die hij in Italië is'', wordt nog een alternatief naar voren geschoven. ''Dat is er in Oranje nog niet uitgekomen. Die zou ook perfect samen kunnen spelen, als Koeman niet voor De Jong kiest.''

Kwakman geeft tot slot advies aan Koeman wat betreft Hongarije-thuis. ''Ik zou Frenkie dertig minuten laten spelen, en dan tegen Bosnië in de basis. Maar ik denk wel dat hij tegen Hongarije gaat spelen.''