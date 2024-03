Waar is Ayoub bij Excelsior? ‘Discussies met Dijkhuizen gingen áltijd daarover’

Yassin Ayoub heeft in gesprek met Voetbalzone een update gegeven over zijn status bij Excelsior. De 29-jarige middenvelder van Excelsior krijgt vaak de vraag waarom hij nooit bij de selectie van de Rotterdamse club zit. In gesprek met presentator Justus Dingemanse doet hij zijn verhaal.

“Mensen vragen heel vaak aan mij hoe Marinus Dijkhuizen is. Ik zal nooit iets negatiefs zeggen”, steekt Ayoub van wal. “Ik kan zeggen: ‘Het is een klootzak’, maar wie zegt dat dat ook voor jou geldt? Mijn relatie met hem is niet hetzelfde als jouw relatie met hem.”

“Ik zit nu in een moeilijke situatie”, geeft Ayoub eerlijk toe. “Maar dat zal je bij mij nooit terugzien op de training. Ik train hard, praat veel, ben actief. Ik ben ook fit. De spelersgroep heeft ook aangegeven bij de trainer dat ze me er graag bij willen hebben. Dat is een groot compliment.”

Ayoub ziet gelijkenissen in zijn situatie met die van Jadon Sancho. Laatstgenoemde werd door Manchester United-manager Erik ten Hag verbannen nadat er te veel wrijving was ontstaan tussen beiden.

“Er was te veel discussie en te veel wrijving tussen mij en Dijkhuizen. Op een gegeven moment zei hij tegen mij: ‘Vriend. Ik heb jou niet meer nodig.’” Ayoub speelde zijn laatste duel namens Excelsior op 7 mei 2023. Toen werd er met 0-2 verloren van Feyenoord.

“De wrijving niet zozeer over mijzelf, of mijn eigen speeltijd. Het ging altijd over tactiek en fitheid. Daar hadden we dan een meningsverschil over. Door dit conflict heb ik wel geleerd dat ik niet altijd moet zeggen wat ik vind.”

“Ik heb mijn excuses aangeboden. Niet omdat ik per se terug wil keren in de selectie, al zou het wel mooi zijn. Maar gewoon om het voor mezelf af te sluiten”, besluit de spelverdeler.

