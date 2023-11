Waanzinnige climax lonkt in EK-kwalificatie: ‘Grootste prestatie of enorme rouw’

Maandag, 20 november 2023 om 09:31 • Lars Capiau • Laatste update: 10:30

Italië en Oekraïne gaan maandagavond uitvechten wie zich verzekert van een plekje op het EK 2024 in Duitsland. Beide ploegen staan na zeven duels op dertien punten en dus nadert een zeer spannende ontknoping.

Italië heeft aan een gelijkspel genoeg in Leverkusen. De BayArena is door de oorlog in Oekraïne het neutrale strijdtoneel voor het onderlinge duel. Bij het vorige treffen tussen de beide ploegen trokken de Italianen aan het langste eind: 2-1.

De Italiaanse bondscoach Luciano Spalletti blikte op de persconferentie alvast vooruit op de cruciale ontmoeting. "Dit is een van die dagen die je grootste prestatie of enorme rouw kan worden."

De kampioenmaker van Napoli beseft zich maar al te goed hoe groot de belangen zijn van het onderlinge duel. Italië miste ook het vorige eindtoernooi al, toen het zich niet wist te kwalificeren voor het WK in Qatar.

"Een wedstrijd als deze kan enorme druk met zich meebrengen. Maar het is vooral een grote kans. Niets zal de grote wens om onze Europese titel te verdedigen beperken." Van een favorietenrol wil Spalletti echter niks weten.

Hij is zich namelijk bewust van het gevaar van de Oekraïense counter. Omdat de Italianen tegen Noord-Macedonië (5-2) in de omschakeling meermaals het mes in liepen, gooit Spalletti zijn elftal rigoureus om. "Ik kan je vertellen dat we met vier of vijf wijzigingen zullen beginnen aan het duel", verklapt de coach.

Aan het EK houdt la Squadra Azzurra zoetere herinneringen over. Het vorige Europese eindtoernooi wonnen de Italianen. In de finale versloegen ze Engeland na penalty's. Datzelfde Engeland bleek in de kwalificatiepoule overigens oppermachtig. Het eindigde fier boven Italië en Oekraïne en is met negentien punten ongeslagen koploper van Groep C.