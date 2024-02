VZ Weekend Quiz: Welke Eredivisie-club pakte tot nu toe de meeste coÃ«fficiÃ«nten?

VZ Weekend Quiz: Welke Eredivisie-club pakte tot nu toe de meeste coëfficiënten?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Feyenoord werd in de Europa League wederom uitgeschakeld door AS Roma. In welke ronde van de Europa League troffen beide ploegen elkaar vorig jaar? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Finale

Kwartfinale

Achtste finale

Halve finale 2. Dit jaar wordt het EK in Duitsland gespeeld. Welke andere eindtoernooien werden ook in Duitsland gespeeld? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.</p> EK 1988

WK 2006

EK 1992

WK 1974 3. Wie was de bondscoach van het Nederlands elftal op het WK van 2006? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Louis van Gaal

Bert van Marwijk

Dick Advocaat

Marco van Basten 4. Zet de volgende Eredivisie-topscorers op volgorde van gemaakte doelpunten in het seizoen dat zij topscorer werden. <p>Begin met de speler met de meeste goals.</p> Bas Dost (2011/12)

Wilfried Bony (2012/13)

Alfred Finnbogason (2013/14)

Giorgos Giakoumakis (2021/22) 5. Wie miste de beslissende penalty voor PSV in de achtste finale van de Champions League van 2016 tegen Atlético Madrid? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Davy Pröpper

Luciano Narsingh

Jeffrey Bruma

Santiago Arias 6. Zet de volgende clubs op volgorde op basis van gewonnen kampioenschappen in de Braziliaanse competitie. <p>Begin met de club die het vaakst kampioen is geworden. </p> Palmeiras

Santos

Flamengo

Fluminense 7. Bij welke club was John van 't Schip NOOIT trainer? <p>Kies het juiste antwoord.</p> FC Twente

Heracles Almelo

Melbourne City

PEC Zwolle 8. Welke club heeft dit jaar de meeste coëfficiënten binnengehaald voor Nederland? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Ajax

AZ

Feyenoord

PSV 9. Welke twee landen staan onderaan de coëfficiënten-ranglijst voor Europese competities? <p>Er zijn twee antwoorden goed.</p> Gibraltar

Andorra

San Marino

Wales 10. Wie is momenteel de koploper van de Championship, het tweede niveau van Engeland? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Leicester City

Leeds United

Norwich City

Southampton

