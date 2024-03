VZ Weekend Quiz: In welk stadion wordt dit seizoen de CL-finale gespeeld?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

1. Welke speler was vorig seizoen topscorer van het hoofdtoernooi van de Champions League? Kies het juiste antwoord. Vinícius Júnior

Mohamed Salah

Erling Haaland

Kylian Mbappé 2. Afgelopen week was het vijf jaar geleden dat Ajax Real Madrid versloeg met 1-4. Welke spelers stonden bij deze wedstrijd in de basis? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Donny van de Beek

Daley Sinkgraven

Lasse Schöne

Noussair Mazraoui 3. Welke Eredivisieclub verhuurt momenteel de meeste spelers? Kies het juiste antwoord. Sparta Rotterdam

PSV

Ajax

Feyenoord 4. Zet de volgende spelers op volgorde op basis van marktwaarde. Begin met de speler met de meeste waarde. Santiago Gimenez

Johan Bakayoko

Vangelis Pavlidis

Jorrel Hato 5. Welke club heeft het vaakst de Champions League-finale verloren? Kies het juiste antwoord. Juventus

Bayern München

Benfica

Ajax 6. Zet de volgende clubs op volgorde van aantal gewonnen Champions Leagues. Begin met de club die het vaakst de CL won. Liverpool

FC Barcelona

Nottingham Forest

Aston Villa 7. Welke club staat bovenaan in de Belgische Pro League? Kies het juiste antwoord. Club Brugge

Royal Antwerp

Royale Union Saint-Gilloise

Cercle Brugge 8. Voor welke club heeft Harry Kane nooit gespeeld? Kies het juiste antwoord. Millwall

Norwich City

Leicester City

Blackburn Rovers 9. De Ligue 1 gaat vanaf volgend seizoen misschien Ligue 1 McDonald's heten. Welke gesponsorde namen heeft de Eredivisie gehad? Er zijn meerdere antwoorden goed. Holland Casino Eredivisie

TOTO Eredivisie

Philips Eredivisie

KPN Eredivisie 10. In welk stadion wordt dit jaar de Champions League-finale afgewerkt? Kies het juiste antwoord. Koning Fahdstadion (Riyad)

Stade de France (Parijs)

Nationaal Stadion Warschau (Warschau)

Wembley (Londen)

