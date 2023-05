VZ Team van de Week: Twente en AZ domineren, eenlingen van Ajax en Feyenoord

Maandag, 22 mei 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:02

Speelronde 33 van de Eredivisie zit erop. De strijd om plek twee zal pas op de laatste dag beslist worden, omdat PSV zich op eigen veld verslikte in sc Heerenveen (3-3) en Ajax deed wat het moest doen door met 3-1 van FC Utrecht te winnen. Elders verzekerden Excelsior en FC Volendam zich van nog een jaartje Eredivisievoetbal. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen zondag!

Ajax mag nog altijd hopen op deelname aan de Champions League van volgend seizoen. Dat was te danken aan PSV, dat de eerste kans op het vastleggen van plaats twee verprutste door gelijk te spelen tegen Heerenveen, maar ook aan Jorrel Hato. De piepjonge verdediger liet zich in defensief én offensief opzicht zien: Hato veroverde de bal in de aanloop naar de openingstreffer van Steven Bergwijn door sterk te blijven in duel met Anastasios Douvikas, maar leverde ook een voorassist af op de 2-1 van Brian Brobbey. Het is een seizoen van weinig hoogtepunten voor Ajax en dus moet de doorbraak van Hato op het hoogste niveau gekoesterd worden.

Het is weinig spelers gegeven om een hattrick te maken in de Eredivisie. Million Manhoef voegde zich zondag bij dat rijtje door drie doelpunten te maken voor Vitesse in de thuiswedstrijd tegen het weerloze FC Groningen (6-0). Manhoef werd daarmee de tweede Nederlander die in een seizoen namens Vitesse bij tien Eredivisiedoelpunten betrokken was (negen goals en vier assists van Manhoef tot dusver dit seizoen), na Marco van Ginkel in 2013. Dat zijn prima cijfers, zeker in een team dat een week geleden pas definitief veilig was. De rappe rechtsbuiten is met afstand de speler van de week.

Ook voor Danilo werd speelronde 33 een memorabele. De Braziliaan van Feyenoord raakte gedurende het seizoen zijn basisplaats kwijt aan Santiago Giménez en zag die vervolgens de ene na de andere goal maakte. In Emmen hoopte de Mexicaanse spits op zoek te gaan naar de topscorerstitel van de Eredivisie, maar het was uitgerekend Danilo die twee keer scoorde en zijn persoonlijke cijfers zo nog wat opleukte. Jesper Karlsson deed in Nijmegen hetzelfde. De Zweedse aanvaller scoorde twee keer op fraaie wijze, maar zijn mooiste treffer werd hem door de VAR ontnomen. Toch zijn twee doelpunten goed voor een plekje in het Team van de Week.

Het VZ Team van de Week: Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles); Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Jorrel Hato (Ajax), Gijs Smal (FC Twente); Michal Sadilek (FC Twente), Kenzo Goudmijn (Excelsior), Jordy Clasie (AZ), Younes Namli (Sparta Rotterdam); Million Manhoef (Vitesse), Danilo (Feyenoord), Jesper Karlsson (AZ)