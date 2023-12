VZ Team van de Week: Til en Veerman delen het middenveld met Ajacied

Speelronde 15 van de Eredivisie zit erop. PSV, nog altijd foutloos in de competitie, wist afgelopen donderdag met 2-0 af te rekenen met sc Heerenveen. Diezelfde avond was Feyenoord in De Kuip met 3-1 te sterk voor FC Volendam. Ajax kwam zaterdagavond pas in actie en won met 2-1 van Sparta Rotterdam. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV is niet alleen de ongeslagen koploper van Nederland. De Eindhovenaren zijn ook de absolute hofleverancier van het Elftal van de Week van Voetbalzone. Middenvelder Joey Veerman keert voor de zoveelste keer dit seizoen terug bij de beste elf spelers, terwijl ook Olivier Boscagli al meerdere keren een plek veroverde. Guus Til, die tegen Heerenveen de belangrijke openingstreffer verzorgde, completeert het trio aan PSV-spelers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uitgelicht:

Younes Taha nam vrijdagavond een belangrijke rol op zich in De Grolsch Veste. Het 21-jarige talent van FC Twente kwam tegen Excelsior (4-2) al na 29 minuten als invaller het veld in, nadat Excelsior-verdediger Arthur Zagré met rood van het veld was gestuurd. Aan de hand van de uitblinkende Taha, die een heerlijke goal wist te scoren, slaagden de Tukkers erin een 0-2 achterstand om te buigen.

AZ-spits Vangelis Pavlidis blijft maar scoren in de Eredivisie. Door zijn twee doelpunten tegen Almere City (4-2 winst) staat de Griekse goaltjesdief inmiddels op achttien competitietreffers. Indien Pavlidis behouden blijft voor AZ, kan de rechtspoot jagen op het record van Kees Kist. Het clubicoon was in het seizoen 1978/79 goed voor 34 doelpunten in de Eredivisie.

Het VZ Team van de Week: Eloy Room (Vitesse); Bart van Rooij (NEC Nijmegen), Olivier Boscagli (PSV), David Möller Wolfe (AZ); Joey Veerman (PSV), Guus Til (PSV), Kristian Hlynsson (Ajax); Younes Taha (FC Twente), Vangelis Pavlidis (AZ), Manfred Ugalde (FC Twente), Tijjani Noslin (Fortuna Sittard).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties