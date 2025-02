VZ Team van de Week: Sem Steijn, Mauro Júnior en 2 spelers van Ajax

Speelronde 21 van de Eredivisie zit erop. Ajax won De Klassieker van Feyenoord (2-1), PSV speelde gelijk op bezoek bij NEC Nijmegen (3-3) en ook Go Ahead Eagles en FC Twente hielden elkaar in evenwicht (2-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Waar Anton Gaaei vorig seizoen de schlemiel was toen Ajax in eigen huis met 0-4 onderuit ging tegen Feyenoord, was hij zondag misschien wel de beste Ajacied. Met een perfect aangemeten voorzet bediende de Deense rechtsback Kenneth Taylor bij het winnende doelpunt van Ajax.

Uitgelicht

De negentienjarige Jayden Addai wist zondag tegen Willem II (0-2 winst) geen bijdrage te leveren aan doelpunten van AZ, maar was veruit de gevaarlijkste man aan Alkmaarse zijde. Addai is een speler die het publiek vermaakt en gaat dit seizoen zeker nog van waarde zijn bij AZ.

Dylan Vente laat dit seizoen bij PEC Zwolle zien een uitstekende spits voor de Eredivisie te zijn. Tegen FC Utrecht (3-3) was de Rotterdamse spits opnieuw twee keer trefzeker, waardoor hij nu op negen doelpunten staat.

Het VZ Team van de Week: Jari De Busser (Go Ahead Eagles); Anton Gaaei (Ajax), Alexandre Penetra (AZ), Mike Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam), Mauro Júnior (PSV); Sem Steijn (FC Twente) Mohamed Ihattaren (RKC Waalwijk), Kenneth Taylor (Ajax), Jayden Addai (AZ Alkmaar), Dylan Vente (PEC Zwolle) en Bryan Linssen (NEC Nijmegen).